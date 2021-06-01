В Вооруженных силах в летний период обучения, который начался 1 июня, пройдут более четырех с половиной тысяч учений и тренировок различного уровня. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, основные усилия командиры в ближайшие несколько месяцев сосредоточат на совершенствовании индивидуальных показателей солдат и офицеров и сохранении интенсивности боевой подготовки. Пока же в войсках занимаются слаживанием отделений, экипажей и расчетов, а на флоте идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил.

"Главным итогом 2021 учебного года в Российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", - сказал министр. - Маневрам будет предшествовать комплекс специальных учений". Там военные отработают задачи по различным видам обеспечения.

На "Западе-2021" генералы планируют массово применять авиацию, причем в сложной воздушной обстановке. Поэтому министр поставил задачу: весь авиаперсонал должен в полном объеме подготовиться к действиям в таких условиях. Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиатехника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов.

Еще раз к проблематике ВКС министр вернулся, когда речь зашла о вводе в строй молодых пилотов и штурманов. Летом традиционно возрастает интенсивность полетов и лейтенантов активнее привлекают к освоению авиатехники. Это, разумеется, сказывается на безопасности летной службы. Шойгу поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю работы авиационной молодежи в небе. "Важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности", - подчеркнул министр.

В летний период обучения пройдут более 4,5 тысячи маневров и тренировок

Отдельно на совещании говорили о запланированной на 22-24 июня IX Московской конференции по международной безопасности - MCIS-2021. Шойгу проинформировал: там планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Одной из тем дискуссии станет участие военных в борьбе с пандемией коронавируса.

"На форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов", - сообщил министр. С материалами прежних конференций, а также с программой пленарных заседаний и панельных дискуссий MCIS-2021 уже сейчас можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Минобороны России.