Шойгу поздравил ВТА и Северный флот

Во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Военно-транспортную авиацию России с 90-летием. Он назвал это событие "большим юбилеем" и "большой датой".

По словам министра, ВТА сделано очень много за все эти годы - военные летчики перевезли миллионы тонн и миллионы пассажиров. "Надеюсь, и дальше наши авиаторы будут также верой и правдой служить нашему Отечеству и продолжать традиции, заложенные многими и многими поколениями летчиков Военно-транспортной авиации", - добавил глава военного ведомства России.

Он также поздравил Северный флот с 288-летием. "Сегодня это наша гордость. Я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам держать на самых высоких позициях наш Северный флот, который находится фактически на острие противодействия силам НАТО. Я имею в виду, морским силам", - сказал Шойгу.