Швейцария может закрыть небо над Женевой во время саммита РФ-США

К предстоящей встрече президентов России и США в Женеве, намеченной на 16 июня, швейцарские власти готовят повышенные меры безопасности, в том числе для защиты воздушного пространства над городом. Как сообщает РИА Новости, на время саммита оно может быть полностью или частично закрыто для пассажирских самолетов.

Об этом агентству заявил официальный представитель Федерального департамента по обороне, гражданской защите населения и спорту Лоренц Фришкнехт. Он подтвердил, что подготовка к мониторингу воздушного пространства уже началась. По словам чиновника, меры могут включать "ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации". Швейцарцы также не исключают "развертывания боевых самолетов и наземных средств ПВО". Другие подробности в альпийской республике не раскрывают.