Сколько можно сэкономить летом на смене арендной квартиры

Начало лета считается лучшим временем для смены арендованной квартиры. На этом можно сэкономить до 10% арендной платы. Есть и другие выгоды, которые делают переезд в это время комфортнее, чем в любой другой сезон.

Выгоду от смены жилья можно получить только в том случае, если арендовать вы планируете его долго. Фото: Drazen zigic / istock

Для поиска нового жилья в аренду в начале лета есть несколько причин. "В это время ставки на 5-10% ниже, чем в высокий сезон", - говорит замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Так сильно цены падают только в предновогодние дни, но переезжать зимой не так комфортно.

В июне-июле нет большой конкуренции между нанимателями, можно без спешки выбирать нужный вариант, размеренно принимать решение. Летом гораздо удобнее посмотреть транспортную доступность, дойти до ближайшего парка.

Однако летний период таит в себе и определенные риски. С мая на рынок выходят сезонные квартиры, которые владельцы сдают до сентября-октября, уезжая на дачу. Некоторые из них "забывают" упомянуть об этом, чтобы легче найти клиентов и не потерять в деньгах. Осенью их арендаторы оказываются без жилья. Есть и те, кто сдает квартиру длительно, но только летом - дешевле. "На практике нередки случаи, когда с началом сезона владельцы заявляют о повышении арендной платы. Если арендатор не соглашается, ему предлагают освободить квартиру", - предупреждает руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

Обезопасить арендатора может грамотно составленный договор на длительный срок с указанием, как часто владелец может менять арендную плату. К примеру, не раньше, чем через полгода. А также с длительным периодом оповещения о выселении, за месяц и больше.

Намечая переезд, учитывайте, что для этого тоже потребуются деньги на депозит и комиссию риелтору, если не удастся найти квартиру напрямую.