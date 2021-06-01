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Текст:   Ирина Жандарова 
21:28 01.06.2021
Российская газета - Неделя № 120(8471)

Есть повод переехать

Сколько можно сэкономить летом на смене арендной квартиры

Начало лета считается лучшим временем для смены арендованной квартиры. На этом можно сэкономить до 10% арендной платы. Есть и другие выгоды, которые делают переезд в это время комфортнее, чем в любой другой сезон.
Выгоду от смены жилья можно получить только в том случае, если арендовать вы планируете его долго. Фото: Drazen zigic / istock Выгоду от смены жилья можно получить только в том случае, если арендовать вы планируете его долго. Фото: Drazen zigic / istock
Выгоду от смены жилья можно получить только в том случае, если арендовать вы планируете его долго. Фото: Drazen zigic / istock

Для поиска нового жилья в аренду в начале лета есть несколько причин. "В это время ставки на 5-10% ниже, чем в высокий сезон", - говорит замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Так сильно цены падают только в предновогодние дни, но переезжать зимой не так комфортно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ДОМ.РФ запустил льготную аренду жилья

В июне-июле нет большой конкуренции между нанимателями, можно без спешки выбирать нужный вариант, размеренно принимать решение. Летом гораздо удобнее посмотреть транспортную доступность, дойти до ближайшего парка.

Однако летний период таит в себе и определенные риски. С мая на рынок выходят сезонные квартиры, которые владельцы сдают до сентября-октября, уезжая на дачу. Некоторые из них "забывают" упомянуть об этом, чтобы легче найти клиентов и не потерять в деньгах. Осенью их арендаторы оказываются без жилья. Есть и те, кто сдает квартиру длительно, но только летом - дешевле. "На практике нередки случаи, когда с началом сезона владельцы заявляют о повышении арендной платы. Если арендатор не соглашается, ему предлагают освободить квартиру", - предупреждает руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

Обезопасить арендатора может грамотно составленный договор на длительный срок с указанием, как часто владелец может менять арендную плату. К примеру, не раньше, чем через полгода. А также с длительным периодом оповещения о выселении, за месяц и больше.

Намечая переезд, учитывайте, что для этого тоже потребуются деньги на депозит и комиссию риелтору, если не удастся найти квартиру напрямую.

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