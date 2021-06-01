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01.06.2021 18:17
Рубрика: Общество

Стало известно, сколько детей отдохнут в этом году в лагерях

Текст: Елена Манукиян
Почти 4,5 млн детей смогут отдохнуть в лагерях в период летней оздоровительной кампании, в том числе - 1,5 млн детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом во вторник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Она подчеркнула, что всего в этом году откроются 37,5 тысячи организаций отдыха для детей, из которых 1,8 тысячи - стационарные, более 30 тысяч при школах - дневные лагеря, а также будут работать 3,5 тысячи трудовых, более тысячи различной тематической направленности, 192 палаточных и 237 санаторных круглогодичных лагерей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Почти 2,5 тысячи детских оздоровительных организаций примут детей на территориях регионов, относящихся к Арктической зоне и около 9 тысяч - на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Всего в них отдохнут более миллиона детей, которые там проживают.

Более 13 тысяч юных россиян смогут провести это лето во Всероссийских детских центрах "Орленок", "Смена", "Океан" и Международном детском центре "Артек". В приоритетном порядке туда поедут те из них, кто получил такое право в 2020 году, но из-за коронавируса не воспользовался им.

Голикова также напомнила, что организация межрегионального отдыха детей разрешена Главным государственным санитарным врачом в марте этого года в связи с улучшением санитарно-эпидемической ситуации. Однако наполняемость лагерей остается ограниченной и составляет 75%. В прошлом году она была 50%. Также, по словам вице-премьера, усилен контроль за укомплектованностью организаций отдыха медицинскими и педагогическими работниками. В 58 российских регионах установлены налоговые льготы для организаций отдыха детей.

Общество Семья и дети Правительство Вице-премьеры Отдых детей в летних лагерях

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