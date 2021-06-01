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01.06.2021 21:17
Рубрика: Общество

Стартовал отбор образовательных организаций для обучения цифровым профессиям

Текст: Иван Черноусов
Стартовал отбор образовательных провайдеров проекта "Цифровые профессии", в рамках которого в течение 2021 года россияне при финансовой поддержке государства смогут получить дополнительное профессиональное образование в сфере цифровых технологий, сообщает Минцифры.

Обучать граждан цифровым профессиям будут образовательные организации, которые имеют большой опыт в подготовке специалистов по ИТ-профессиям: это компании из рейтинга крупнейших EdTech-компаний России, вузы, возглавляющие рейтинг Высшей школы экономики по подготовке ИТ-специалистов, а также другие образовательные организации.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Требования к программам дополнительного образования в сфере программирования, разработки и других актуальных направлений цифровой экономики будут опубликованы не позднее 15 июня 2021 года. Для участия в обучении первого потока граждан образовательным организациям рекомендуется подать заявки на сайте profidigital.ru/programs не позднее 31 июня 2021 года.

Всего в 2021 году принять участие в проекте на условиях софинансирования со стороны государства смогут не менее 25 000 жителей России: до 50% стоимости обучения будет компенсировано образовательным организациям за счет средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", оставшуюся часть стоимости курсов граждане смогут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя.

Прием заявок от образовательных организаций, заинтересованных в участии в проекте, до конца 2021 года проводит Университет 2035. Проект "Цифровые профессии" реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".

Общество Образование Правительство Минцифры

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