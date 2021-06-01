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01.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти

Текст: Сергей Тихонов
Технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что уже в третьем квартале этого года можно ожидать дефицита нефти в развитых странах. На основании этого заключения 1 июля министерский комитет ОПЕК+ примет решение о дальнейших действиях участников сделки по сокращению добычи нефти.

Наиболее вероятным представляется, что условия пакта не изменятся. Страны продолжат увеличивать добычу, уменьшая общий объем сокращения производства к августу до 5,759 миллиона баррелей в сутки (в апреле сокращение составляло - 6,9 миллиона баррелей в сутки). В июне от участников сделки на рынке прибавится 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле 441 тысяча баррелей в сутки. Плюс на 350 тысяч в июне и 400 тысяч баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу "черного золота" в феврале-апреле этого года.

Фото: istock
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В пользу продления принятых договоренностей говорит восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в большинстве стран мира, ослабление карантинных ограничений и рост внутреннего и международного авиасообщения. Цены на нефть с февраля находятся на уровне 60-70 долларов и, по мнению большинства экспертов, продолжат колебаться в этом диапазоне в ближайшие месяцы.

Риски для стран ОПЕК+ связаны сейчас, в первую очередь, с возможным снятием санкций США с Ирана, который, в результате, увеличит добычу и экспорт нефти. По разным оценкам, Иран сможет дополнительно выбросить на мировой рынок до 2 миллионов баррелей в сутки. Но процесс этот будет медленным. До конца этого года речь будет идти об объеме, не превышающем 500 тысяч баррелей в сутки.

По мнению гендиректора "УК Спутник - Управление капиталом" Алексея Лосева, никаких сюрпризов от предстоящего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ ждать не стоит. С высокой вероятностью комитет ратифицирует запланированное увеличение добычи. Мир от "ковидного" избытка нефти постепенно переходит к ситуации дефицита, и ни Иран, ни возвращение на рынок американского сланца не смогут изменить ситуацию. Тем более Иран может лишь временно насытить рынок своими накопленными запасами нефти, но быстро восстановить добычу страна, так много лет находившаяся под санкциями, не в состоянии. Отсюда и "олимпийское спокойствие" ОПЕК+, и повышательный тренд котировок Brent и WTI, уточнил Лосев.

Аналогичной точки зрения придерживается глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, который считает, что, поскольку мировой спрос на топливо продолжает восстанавливаться, а цены на нефть близки к циклическому максимуму, причин для изменения договоренностей ОПЕК + нет. Перспектива увеличения экспорта из Ирана, в случае снятия санкций США, будет восприниматься альянсом, как неопределенность, а не как действующий отрицательный фактор, требующий мгновенного решения на министерской встрече 1 июня.

ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года

К таким же неопределенностям можно отнести ситуацию с коронавирусом в Индии. Не утихающая пандемия и карантинные ограничения снижают спрос на нефть в третьей стране в мире по объемам ее потребления. Но пока особого влияния на глобальный рынок не оказывают.

"Текущие параметры ОПЕК+ обеспечивают дефицит нефти на мировом рынке", - говорит руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Рост заболеваемости ковидом в Индии пока что значительно не повлиял на прогнозы роста экономики страны в 2021 году. ОПЕК, например, прогнозирует рост экономики страны на 9,7 процента, и ожидается, что спрос на нефть в Индии вырастет на 11 процентов относительно 2020 года и практически достигнет уровня 2019 года. Это является позитивным сигналом для мирового рынка, подчеркнул Амирагян.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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