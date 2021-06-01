Страны ОПЕК+ согласовали продолжение роста добычи нефти

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, договорились придерживаться ранее принятого плана и продолжать постепенно восстанавливать производство нефти в июле. Решение альянса было ожидаемым, поэтому особенной реакции не вызвало. Цены на нефть продолжают находиться на максимуме, в диапазоне 68-71 долл. за баррель и, по мнению экспертов, продолжат колебаться в этом диапазоне в ближайшие месяцы.

Для России это комфортный уровень котировок, позволяющий не только пополнять бюджет и Фонд национального благосостояния (ФНБ), но и поддерживающий курс рубля, а также стимулирующий инвестиции в нефтяные проекты.

Вице-премьер Александр Новак перед началом министерской встречи ОПЕК+ отметил, что ситуация на мировом нефтяном рынке улучшается, но сохраняются некоторые риски, которые нужно учитывать.

Риски для ОПЕК+ связаны сейчас в первую очередь с возможным снятием санкций США с Ирана, который в результате увеличит добычу и экспорт нефти. По разным оценкам, Иран сможет дополнительно выбросить на мировой рынок до 2 млн баррелей в сутки (в перспективе говорится и о 3 млн). Но процесс этот будет медленным. До конца этого года речь будет идти об объеме, не превышающем 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауда, альянс на прошедшем заседании не обсуждал ситуацию вокруг Ирана и возможное увеличение экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США.

Перспектива увеличения экспорта нефти из Ирана воспринимается альянсом как неопределенность, а не как действующий отрицательный фактор, требующий мгновенного решения, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

К таким же неопределенностям можно отнести ситуацию с коронавирусом в Индии. Неутихающая пандемия и карантинные ограничения снижают спрос на нефть в третьей стране в мире по объемам ее потребления. Но пока особого влияния на глобальный рынок не оказывают. "Рост заболеваемости ковидом в Индии пока что значительно не повлиял на прогнозы роста экономики страны в 2021 году. ОПЕК, например, прогнозирует, что спрос на нефть в Индии вырастет на 11% к 2020 году и практически достигнет уровня 2019 года", - говорит руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Россия в июле увеличит добычу нефти на 39 тыс. баррелей в сутки

В результате в июне страны ОПЕК+ суммарно увеличат добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле - на 441 тыс. Еще на 350 тыс. в июне и 400 тыс. баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу нефти в феврале-апреле этого года. Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тыс. баррелей в сутки в феврале-апреле этого года, когда для других участников сделки квоты сокращения не снижались.

При этом в обновленном прогнозе ОПЕК сказано, что ежедневное мировое потребление нефти к концу 2021 года вырастет примерно на 6 млн баррелей от текущих значений в 93,4 млн и выйдет на уровень 99,6 млн баррелей в сутки, то есть уровень 2019 года. Дефицит нефти в развитых странах ожидается уже в III квартале 2021-го.

Мир от "ковидного" избытка нефти постепенно переходит к дефициту, и ни Иран, ни возвращение на рынок американского сланца не смогут изменить ситуацию, считает гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.