Водителя, у которого нет права на управление транспортными средствами, попавшегося за рулем электросамоката, суд арестовал. Похоже, в вопросе - нужны ли на электросамокат права, где, с какой скоростью и в каком виде на них передвигаться - поставит точку судебная практика. Для этого, как оказывается, вполне достаточно действующего законодательства. И ничего нового изобретать не требуется.

Желание властей каким-то образом организовать движение электросамокатов и прочих гироскутеров обострилось с особенной силой нынешней весной. И причина тому - стремительное увеличение их числа на улицах, и, соответственно, проблем с ними. На тротуарах они не просто мешают, а буквально создают угрозу для жизни и здоровья пешеходов. На дорогах они представляют не меньшую угрозу для самих себя. Они напрочь игнорируют Правила дорожного движения. Могут ехать по встречке, пересекать как угодно транспортный поток, неожиданно выскакивать на дорогу. Но, случись что, - отвечать придется водителю.

Главное, что пока не установлено: кто же это передвигается на двух колесах? Такой же водитель на транспортном средстве повышенной опасности или все-таки пешеход?

И пока в высоких кабинетах думают и обсуждают, как упорядочить броуновское движение этой техники, в какие правила ее прописать, на местах успешно пользуются уже действующими законами.

Так, в некоем небольшом городке Челябинской области инспектор посередине дня остановил гражданина, управлявшего электросамокатом. Подозрения инспектора подтвердились: от гражданина попахивало спиртным. Проверив транспортное средство, инспектор выяснил, что двигатель этого самоката - 500 ватт. Такие данные были написаны прямо на мотор-колесе. А согласно Правилам дорожного движения двухколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт - это мопед. А для управления мопедом нужны права, как минимум категории "М". Прав у гражданина не было. Он вообще не получал права управления транспортными средствами.

Водители мощных электросамокатов должны не только иметь права, но и соблюдать все правила, прописанные для управления мопедами

Инспектор отстранил его от управления и предложил пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Прибор показал, что в выдохе гражданина содержится 1,16 мг алкоголя на литр воздуха. При этом сам гражданин с результатами не согласился. Но на предложение пройти медицинское освидетельствование ответил отказом. Вся процедура проходила под видеозапись, которая подтвердила в суде все изложенные в протоколе и рапорте сотрудника ГИБДД обстоятельства нарушения.

Сам обвиняемый факт управления электросамокатом, а также отказ от прохождения медосвидетельствования в суде не отрицал. Более того, в суде он признал, что употреблял спиртное, а также признал свою вину.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, а также признание вины, назначил водителю 10 суток административного ареста. Просто меньшее наказание часть 2 статьи 12.26 Кодекса об административных нарушениях не предусматривает.

Примечательно, что самокат принадлежал другому человеку. Но тот, опасаясь, что его могут привлечь за передачу управления нетрезвому водителю, забирать свой транспорт со штрафстоянки не спешит.

Следует напомнить, что привлечь за передачу управления нетрезвому водителю довольно тяжело. Если собственник машины находится в ней же вместе с нетрезвым водителем - его однозначно привлекут к ответственности. Во всех остальных ситуациях доказать передачу управления нетрезвому водителю очень сложно. Ведь собственник, как правило, передает транспорт еще трезвому. А если водитель потом принимает на грудь, собственник за это не в ответе. Это не раз подтверждал Верховный суд.

Второй момент, как и кому возвращается самокат с штрафстоянки? Ведь документов, подтверждающих право собственности или владения на него, не предусмотрено. Как пояснили в ГИБДД, никто не будет требовать чек на покупку самоката или договор купли-продажи. Поэтому забрать его может любой. Главное, чтобы был трезвым и с правами.

Напомним, что довольно громкой новостью прозвучало решение суда о лишении прав управлявшего самокатом в нетрезвом виде гражданина, которое позже было отменено Верховным судом Татарстана. Но отменили его по той причине, что достоверных сведений о мощности электромотора тогда не было. Если бы точно так же, как в Челябинской области, было установлено, что мощность электросамоката более 250 ватт, то прав водитель лишился бы.

Как пояснил "РГ" адвокат Лев Воропаев, это уже сложившаяся судебная практика. Суды признают мопедами электросамокаты мощностью более 250 ватт. А значит, те, кто ими управляет, должны иметь права.

Но, помимо того, что у них должны быть права, они обязаны соблюдать и другие Правила дорожного движения, предписанные для мопедов. Им разрешено двигаться только по правому краю проезжей части или по полосе для велосипедов. Движение по тротуарам для них запрещено. Им также запрещается поворачивать налево на дорогах, где более одной полосы для движения в одном направлении. Запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Однако для того, чтобы эти требования начали работать и применяться повсеместно, необходимо, чтобы кто-то контролировал передвижение таких средств. А сотрудников ГИБДД сейчас с трудом хватает на оформление ДТП.

Из-за активного использования камер фотофиксации нарушений сотрудников дорожно-патрульной службы сократили. Но камеры не умеют отлавливать нетрезвых водителей. Не умеют они также предупреждать нарушения пешеходов. А уж про такие сравнительно новые явления, как электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, и говорить не приходится.

Проблема также заключается в том, что в большинстве своем те, кто управляет сейчас электросамокатами, кто с легкостью и дешево берет их напрокат, Правил дорожного движения не знают в принципе. Поэтому и позволяют себе творить на дороге и на тротуарах все, что им угодно.

Если бы прокатные конторы сдавали эту технику в аренду только тем, у кого есть права, проблем с этим транспортом было бы гораздо меньше.

Сейчас звучат предложения ограничить скорость передвижения этих средств на тротуарах до 5 км/ч. Но кто будет следить за соблюдением этого скоростного режима? Какую ответственность понесут нарушители? Ответов на эти вопросы нет.

Но если на этой технике выедут на дороги те, кто прав не имеет (то есть не проходили обучение, не знают, что такое безопасная скорость, выбор дистанции и т.п.), то на проезжей части резко вырастет количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Пока этого не произошло, было бы логично уже сейчас отлавливать тех, кто двигается без прав на мощных электросамокатах, штрафовать их, а самокаты отправлять на штрафстоянки. Вот тогда, возможно, и те, кто пользуется этим транспортом, и те, кто сдает его в аренду, станут аккуратнее. Но открытым остается вопрос: а кто это будет делать?