Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

Член Общественной палаты РФ и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева поздравила жителей столицы с Международным Днем защиты детей и приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных к празднику. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" правозащитница посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина и передала подарки, которые помогли скрасить малышам время пребывания в больнице. Также она посетила концерт "SummerFest", организованный учениками легендарной столичной Детской музыкальной школы имени Глинки. Там она заявила о необходимости вернуть престиж российского образования и создать особые условия для творческого развития молодежи.

Благотворительная акция поддержки детей с онкологическими заболеваниями "Коробка храбрости" проводится в Южном административном округе Москвы по инициативе местного отделения партии "Единая Россия". Раз в квартал жители округа, общественные деятели, муниципальные депутаты и депутаты Московской Городской Думы собирают игрушки, которые затем передают в онкологический центр. В этот раз для малышей подготовили разнообразные подарки, которые безопасны для людей с ослабленным иммунитетом. Самые юные участники акции - учащиеся школы № 1569 "Созвездие" Максимилиан (9 лет) и Александра (7 лет), сами скопили средства на приобретение сюрпризов для пациентов центра.

- Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья, - сказала Разворотнева, передавая "Коробку храбрости".

По ее мнению, День защиты детей - не просто первый праздник лета, но и повод привлечь внимание общества к реальным проблемами подрастающего поколения. Об этом она сообщила, выступая с приветственным словом на концерте "SummerFest", который прошел в Печатниках.

- Я поздравляю вас с окончанием еще одного сложного учебного года и желаю за лето набраться сил для новых свершений. Отдельно хочу поддержать ребят, которые в этом году сдают основной и единый государственные экзамены и готовятся к поступлению в институты и колледжи. Берегите себя и помните - мы, взрослые, рядом. Мы всегда готовы вас поддержать, - заявила активистка.

Она отметила, что сейчас остро стоит вопрос престижа российского образования. В частности, считает она, отказ от ЕГЭ и возвращение к системе традиционных экзаменов в школе, а также предоставление новых возможностей для раскрытия творческого и спортивного потенциала детей и молодежи способны его значительно повысить.