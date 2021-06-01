THEATRUM покажет в Москве синтез музея и театра

Фестиваль THEATRUM начинается в Москве - с 4 по 9 июня проект, посвященный взаимодействию театров и музеев, представит зрителям 15 разножанровых событий: от традиционных спектаклей до сайт-специфик и перформансов. Главная площадка - Инфоцентр в Новом Манеже.

Лаборатория THEATRUM - совместный проект "Золотой маски" и Благотворительного фонда Владимира Потанина - этой весной уже представила программу в Нижнем Новгороде. В столице - своя афиша.

Откроет фестиваль перформанс режиссера Дмитрия Волкострелова, а далее хореограф, танцовщик и художник Юлиан Вебер представит "Дуэты с абстракцией" - коммуникацию с четырьмя произведениями из коллекции Московского музея современного искусства, швейцарский художник Николя Силянс покажет перформанс "Покорение" с непрофессиональными артистами-любителями на основе интервью с научными сотрудниками Московского планетария, а Санкт-Петербургский театр Karlsson Haus привезет премьеру спектакля "Вещественные доказательства", поставленного Борисом Павловичем и Ксенией Перетрухиной. Он о людях, живущих в окружении вещей, в которых законсервированы истории. THEATRUM - это лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов, фестиваля уже реализованных постановок и деловой программы. Фестиваль проходит с 2019 года.