Три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси

Три российских телевизионных канала исключили из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Об этом сообщает министерство информации республики. Речь идет о каналах "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь".

Как передает "Интерфакс", причина в том, что два первых канала в ходе процедуры получения очередного разрешения (в общих случаях выдается иностранным СМИ на три года) представили в ведомство материалы, содержащие факты нарушения закона о рекламе.

Между тем представители телеканала "Русская ночь" за получением разрешения в Мининформ Беларуси не обращались.