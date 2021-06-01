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01.06.2021 20:34
Рубрика: Общество

Волонтер живет дольше

Доброта сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Оказывается, благотворительная деятельность может поправить физическое здоровье. Наука получает все больше доказательств, что альтруизм - от работы волонтером и денежных пожертвований до случайных повседневных добрых дел - способствует благополучию и долголетию. Например, согласно некоторым исследованиям, работа волонтером на 24 процента снижает риск ранней смерти - примерно так же, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей. Более того, у этих людей меньший риск повышенного уровня сахара в крови или воспалительных процессов, ведущих к сердечным заболеваниям. Причем укрепляющее здоровье воздействие работы волонтером наблюдается во всех уголках мира.
Исследования показали, что у волонтеров низкий уровень холестерина и воспалительные маркеры. Фото: Александр Корольков Исследования показали, что у волонтеров низкий уровень холестерина и воспалительные маркеры. Фото: Александр Корольков
Исследования показали, что у волонтеров низкий уровень холестерина и воспалительные маркеры. Фото: Александр Корольков

Кто-то скажет, что волонтерами работают люди, изначально обладающие крепким здоровьем. Однако ученые утверждают, что в своих исследованиях они учитывают это обстоятельство и делают поправку. Но самое главное, что эксперименты выявили биологические механизмы, как альтруизм может улучшить здоровье. Скажем, в Канаде старшеклассников разделили на две группы: одних на два месяца отправили помогать младшим школьникам, других оставили ждать своей очереди для участия в такой помощи.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Для туристов начали готовить специальных волонтеров

Четыре месяца спустя различия между двумя группами подростков были отчетливо видны... по их крови. У волонтеров был более низкий уровень холестерина и низкие воспалительные маркеры, такие как интерлейкин-6 в крови, что не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и помогает бороться с вирусными инфекциями. Интересно, что в крови регистрируются не только результаты волонтерской деятельности, но и случайные проявления доброты. У участников исследования в Калифорнии, которым было поручено совершать простые добрые дела, например, покупать кофе незнакомым людям, отмечалась более низкая активность генов лейкоцитов, связанных с воспалительными процессами.

В одном из экспериментов добровольцам приходилось принимать различные решения, в том числе - жертвовать ли деньги, в то время как их руки подвергались легкому удару электрическим током. Исследования на МРТ показали, что мозг тех, кто сделал пожертвование, слабее реагировал на боль. Точно так же добровольная сдача крови кажется менее болезненной, чем сдача крови для анализа, хотя в первом случае игла может быть вдвое толще. По мнению сторонников гипотезы, у пользы для здоровья альтруизма есть множество разных положительных примеров. Скажем, у бабушек и дедушек, которые регулярно присматривают за своими внуками, риск смертности до 37% ниже, чем у тех, кто не принимает участия в уходе за детьми. Согласно исследованию, это больше, чем можно добиться регулярными физическими упражнениями.

Трата денег на других, а не для собственного удовольствия, может привести к улучшению сна и снижению артериального давления. Этот эффект сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии.

Американский нейробиолог Тристен Инагаки не видит ничего удивительного в том, что доброта и альтруизм влияют на физическое здоровье. "Люди как вид чрезвычайно общительны, у нас лучшее здоровье, когда мы взаимосвязаны, а пожертвования - это часть взаимосвязи", - говорит она. Ученый изучает сеть областей мозга, связанных как с поведением, так и со здоровьем. Эти зоны эволюционировали, чтобы облегчить воспитание беспомощных младенцев, а со временем они стали использоваться и для помощи другим людям. В эту нейросеть входят области вознаграждения в передней части мозга, которые "загораются", когда вы выигрываете в лотерею или на игровом автомате. Связывая родительские обязанности с системой вознаграждения, природа пыталась гарантировать, что люди будут помогать вечно орущим младенцам.

Эксперименты выявили биологические механизмы, как альтруизм может улучшить здоровье 

Исследования Инагаки демонстрируют, что эти же области мозга функционируют и тогда, когда мы оказываем поддержку близким людям. Помимо поощрения ухода за ребенком эволюция также связала его со снижением уровня стресса. Когда мы действуем доброжелательно или даже просто размышляем о нашей прошлой доброте, активность центра страха в мозге снижается.

Все это имеет прямые последствия для здоровья. Инагаки объясняет, что система ухода за младенцем связана с симпатической нервной системой, которая участвует в регулировании кровяного давления и реакции на воспалительные процессы. Вот почему забота о близких может улучшить здоровье сердца и сосудов и помочь вам жить дольше. "Иногда просто сосредоточиться не на себе, а подумать о других людях по-настоящему полезно для здоровья", - говорит Инагаки.

Общество Здоровье Общество Наука

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