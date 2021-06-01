В Android нашли скрытую функцию. Google о ней не рассказал

Помимо множества полезных нововведений и улучшений безопасности, в Android 12 появилась секретная функция, о которой в Google предпочли умолчать.

Как пишет BGR, речь идет о скрытом игровом режиме, который спрятан в настройках меню "Цифровое благополучие". Чтобы получить к нему доступ, нужно открыть раздел "Цифровое благополучие - Не беспокоить - Расписания".

При нажатии на шестеренку в открывшемся меню открывается скрытый раздел, где можно настроить оптимизацию устройства в играх, запустить потоковую передачу на YouTube, отобразить счетчик кадров в секунду.

Однако, как отмечает издание, данная настройка доступна не у всех участников программы тестирования.