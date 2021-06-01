В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19

Власти Британии объявили о нулевой ежедневной смертности от COVID-19. Это означает, что официальное общее количество смертей в Альбионе остается на уровне 127 782, впервые с мая 2020 года.

Между тем, ранее во вторник бывший главный научный советник британского правительства профессор сэр Марк Уолпорт заявил, что Соединенное Королевство, возможно, находится в "предгорьях третьей волны пандемии". Со своей стороны профессор Рави Гупта, член Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам, заявил, что число новых случаев заболевания коронавирусом "экспоненциально растет", причем на так называемый вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, приходится три четверти случаев, отмечает Guardian.

Во вторник на Даунинг-стрит заявили, что премьер Борис Джонсон придерживается своего мнения о том, что ничто в текущих данных о коронавирусе не указывает на "необходимость отсрочки отмены ограничительных мер".