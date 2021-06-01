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01.06.2021 23:30
Рубрика: В мире

В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью"

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Pamela TULIZO Фото: AFP/Pamela TULIZO
Фото: AFP/Pamela TULIZO

В Ираке подтверждены первый случай смерти и еще четыре случая заражения граждан страны мукормиркозом, так называемой "черной плесенью". Эти случаи были обнаружены в южной провинции Ди-Кар, сообщил агентству Синьхуа представитель иракского министерства здравоохранения Сайф аль-Бадр, добавив, что эти новые случаи не связаны с COVID-19.

Фото: AP Photo/Manish Swarup
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Мукормиркоз - это грибковая инфекция, которая в основном поражает людей с ослабленным иммунитетом из-за других проблем со здоровьем, которые снижают их способность бороться с патогенами окружающей среды.

Власти Ирака также сообщили о 4170 новых случаях заболевания COVID-19 за последние 24 часа, в результате чего их общее число по стране с начала пандемии достигло 1 205 522. В заявлении министерства здравоохранения также говорится о 30 новых летальных исходах, в результате чего число погибших от коронавируса увеличилось до 16 405. Ирак продвигает свою кампанию вакцинации с тех пор, как регулирующий фармацевтический орган страны одобрил экстренное использование китайской вакцины Sinopharm и других вакцин против COVID-19.

В мире Ближний Восток Ирак

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