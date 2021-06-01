Новости

В Ираке зафиксирован первый случай смерти пациента с "черной плесенью" 23:30
Стало известно расписание четвертьфиналов ЧМ по хоккею 23:26
В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии 23:11
В Британии впервые объявлено об отсутствии ежедневных смертей от COVID-19 23:00
Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети 22:53
Крупнейший концерн-производитель мяса остановил работу из-за кибератаки 22:02
Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 21:45
ФАС отрегулирует тарифы для крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах 21:32
На ЧМ по хоккею Россия громит Беларусь, Германия обыгрывает Латвию 21:10
За сутки 7 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:59
Черчесов назвал состав на матч против Польши 20:53
Новак напомнил, что Россия и Украина сохраняют экономические связи 20:50
Трутнев: Погранпереходы должны управляться единым контролирующим органом 20:34
Светлана Разворотнева предложила отказаться от ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены 20:28
В Минобрнауки назвали вузы с бюджетными местами на подготовительных курсах 20:25
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 20:15
Три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси 20:14
ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами коронавируса 19:38
В Минпромторге рассказали о встрече Мантурова с металлургами 19:24
Кузнецова: Нужна программа подготовки тренеров для занятий детей-инвалидов 19:04
Поезд "Безопасность детства" запустили в московском метро 18:55
Прокуратура ЛНР запросила Протасевича для следственного эксперимента 18:46
Финал Международной олимпиады по финансовой грамотности пройдет в Сочи 18:45
Новак отметил восстановление мировой экономики за счет вакцинации от COVID 18:26
Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
01.06.2021 23:11
Рубрика: В мире

В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Италии освобожден из тюрьмы 64-летний Джованни Бруска, который в 1970-1980-е годы был ключевой и самой безжалостной фигурой в Коза Ностра, группировке сицилийской мафии.

Фото: iStock
Мафиози в Италии получали пособие для малоимущих

В 1992 году он взорвал бомбу, убившую ведущего итальянского следователя по борьбе с мафией, легендарного прокурора Джованни Фальконе. Жена Фальконе и трое телохранителей также погибли в результате нападения, когда Бруска подорвал полтонны взрывчатки на дороге возле Палермо, по которой они ехали. Атака, за которой через два месяца последовало убийство коллеги Фальконе, не менее честного и принципиального борца с Коза Нострой Паоло Борселлино, потрясла Италию и привела к принятию новых жестких законов против мафии.

Бруска признался в своей роли в более чем 100 убийствах, сообщает ВВС. Одним из самых жестоких была совершенная им лично показательная казнь 11-летнего сына одного из бывших мафиози, который стал сотрудничать со следствием. После ареста в 1996 году Бруска сам пошел на сделку с правосудием, чтобы сократить срок наказания с пожизненного заключения до 25 лет тюрьмы. Он помог следователям выследить гангстеров, ответственных за несколько атак мафии в 1980-х и 1990-х годах.

Многочисленные родственники жертв и несколько известных итальянских политиков осудили освобождение Бруски. "После 25 лет тюрьмы босс мафии Джованни Бруска стал свободным человеком. Это не та "справедливость", которой заслуживают итальянцы", - сказал Маттео Сальвини, лидер правой партии "Лига". "Это удар в живот, от которого перехватывает дыхание", - заявил во вторник радиостанции Rtl 102.5 Энрико Летта, лидер левоцентристской Демократической партии. Жена одного из убитых Бруска жертв Тина Монтинаро заявила газете Repubblica, что она "возмущена освобождением безжалостного убийцы". "Государство против нас - спустя 29 лет мы все еще не знаем правды о резне, а Джованни Бруска, человек, который уничтожил мою семью, свободен", - сказала Монтинаро.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Госдума приняла закон "Единой России" о бесплатном подключении газа
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам