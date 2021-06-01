В Италии вышел на свободу самый безжалостный киллер сицилийской мафии

В Италии освобожден из тюрьмы 64-летний Джованни Бруска, который в 1970-1980-е годы был ключевой и самой безжалостной фигурой в Коза Ностра, группировке сицилийской мафии.

В 1992 году он взорвал бомбу, убившую ведущего итальянского следователя по борьбе с мафией, легендарного прокурора Джованни Фальконе. Жена Фальконе и трое телохранителей также погибли в результате нападения, когда Бруска подорвал полтонны взрывчатки на дороге возле Палермо, по которой они ехали. Атака, за которой через два месяца последовало убийство коллеги Фальконе, не менее честного и принципиального борца с Коза Нострой Паоло Борселлино, потрясла Италию и привела к принятию новых жестких законов против мафии.

Бруска признался в своей роли в более чем 100 убийствах, сообщает ВВС. Одним из самых жестоких была совершенная им лично показательная казнь 11-летнего сына одного из бывших мафиози, который стал сотрудничать со следствием. После ареста в 1996 году Бруска сам пошел на сделку с правосудием, чтобы сократить срок наказания с пожизненного заключения до 25 лет тюрьмы. Он помог следователям выследить гангстеров, ответственных за несколько атак мафии в 1980-х и 1990-х годах.

Многочисленные родственники жертв и несколько известных итальянских политиков осудили освобождение Бруски. "После 25 лет тюрьмы босс мафии Джованни Бруска стал свободным человеком. Это не та "справедливость", которой заслуживают итальянцы", - сказал Маттео Сальвини, лидер правой партии "Лига". "Это удар в живот, от которого перехватывает дыхание", - заявил во вторник радиостанции Rtl 102.5 Энрико Летта, лидер левоцентристской Демократической партии. Жена одного из убитых Бруска жертв Тина Монтинаро заявила газете Repubblica, что она "возмущена освобождением безжалостного убийцы". "Государство против нас - спустя 29 лет мы все еще не знаем правды о резне, а Джованни Бруска, человек, который уничтожил мою семью, свободен", - сказала Монтинаро.