В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Житель города Чжэньцзян в провинции Цзянсу на востоке Китая стал первым в мире человеком, у которого подтвердился птичий грипп H10N3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Известно, что 28 апреля 41-летний мужчина был госпитализирован с высокой температурой и другими характерными симптомами. Лабораторные исследования показали, что он заболел разновидностью птичьего гриппа, которая до сих пор не передавалась людям. Как именно произошло инфицирование, не ясно.

Но есть и хорошие новости: пациент пошел на поправку и уже готов к выписке. Кроме того, штамм H10N3, который встречается у домашней птицы, считается низкопатогенным и обычно не угрожает людям. Ни один из близких членов семьи заболевшего мужчины в итоге не заразился.