В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19

Самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения вступили в силу в Малайзии. Причина - резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Новые правила будут действовать с 1 по 14 июня. После ожидается их постепенная отмена при условии улучшения ситуации с коронавирусом.

"Власти разрешили сохранить деятельность 17 основным секторам экономики. Большинство субъектов экономической деятельности будут функционировать с 08:00 до 20:00", - приводит ТАСС пояснения старшего министра обороны Малайзии Исмаила Сабри Якоба.

Несмотря на то, что власти не вводят комендантский час, жителям рекомендовано не покидать свои дома после восьми вечера. Согласно новым правилам, только два человека из одной квартиры смогут выходить для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов в пределах десяти километров от своего дома. До 14 июня кафе и рестораны будут работать только навынос, при этом закрываются практически все торговые центры.

Напомним, соцограничения уже действовали в Малайзии с конца января по начало марта. Тогда правительству удалось снизить среднесуточный прирост заразившихся до трех тысяч. В мае число инфицированных в стране резко стало расти. На минувшей неделе был установлен очередной антирекорд - свыше девяти тысяч заболевших за сутки. На этом фоне правительство пытается активизировать кампанию по вакцинации, на сегодняшний день прививки получили около шести процентов жителей Малайзии.