В Минобрнауки назвали вузы с бюджетными местами на подготовительных курсах

Завершился отбор вузов, которые смогут учить ребят на подготовительных курсах за счет бюджета в 2022/2023 учебном году.

На сайте Министерства науки и высшего образования опубликован приказ и список этих вузов.

Их всего 78. И, начиная со следующей осени, бесплатно подготовиться к поступлению там смогут 2000 человек - столько мест выделено государством. Больше всего абитуриентов на подготовительные курсы в следующем году смогут принять в Санкт - Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна - 85, Башкирском госуниверситете - 75, Бурятском госуниверситете им. Доржи Банзарова - 60, Мурманском арктическом госуниверситете - 60.

Сбор заявок проводился с 13 апреля по 14 мая этого года.

Напомним, на подготовительных отделениях вузов бесплатно имеют право обучаться люди, имеющие социальные гарантии в области образования. Кто конкретно? Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума); пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС; дети военнослужащих, погибших при исполнении; контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей.

Важно: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся школе или колледже. Если желающих поступить окажется больше, чем мест, прием пройдет по конкурсу.

Все поступившие на бесплатные подготовительные отделения, смогут получать стипендию, а иногородним будет предоставляться место в общежитии.