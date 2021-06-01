В Минпромторге рассказали о встрече Мантурова с металлургами

На встрече главы Минпромторга Дениса Мантурова с представителями металлургических компаний не обсуждались вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что одной из тем обсуждения стало обеспечение исполнителей гособоронзаказа металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене.

"Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - пояснили в Минпромторге.

Кроме того, стороны обсудили вопрос заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным стройкам с возможностью увеличения "глубины" контрактов на период до нескольких лет. Металлурги также выразили готовность предоставлять в рамках подобных соглашений дополнительные скидки.

"Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - добавили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

По словам Белоусова, металлурги понимают, что сверхдоходы нужно возвращать в бюджет. Решений о механизме изъятий пока нет.