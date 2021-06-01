В Москве приезжая обворовала хозяев квартиры, у которых работала няней

Приезжая 40-летняя женщина устроилась работать няней детей у 31-летнего мужчины. Проработав несколько дней, женщина воспользовалась отсутствием внимания хозяев дома и украла духи, посуду и ювелирные украшения, общей стоимостью 260 тысяч рублей, после чего скрылась и перестала выходить на связь.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что воровку задержали оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО и МО МВД России "Куриловское".

Задержанная уже была судима за аналогичное преступление. Часть похищенного имущества она успела сбыть, остальное изъято и будет возвращено законному владельцу. Задержанная взята под стражу.