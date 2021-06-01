Прошедшие с начала пандемии полтора года окончательно закрепили тенденцию, которая складывалась в российской фармацевтической промышленности в течение последнего десятилетия.

Индустрия показала, что она способна создавать конкурентоспособную продукцию, востребованную не только на отечественном рынке и в странах ближнего зарубежья, но и далеко за пределами ЕАЭС и СНГ. Главным успехом отрасли, несомненно, стало масштабирование производства отечественных вакцин от коронавируса и их экспорт в десятки стран мира. Кроме того, крайне востребованным на глобальных рынках оказался и ряд препаратов для терапии легкой и среднетяжелой формы COVID-19, которые также были разработаны в России.

Такой, в хорошем смысле, "бенефис" российской фармотрасли стал возможен, в первую очередь, благодаря активной поддержке, которую государство систематически оказывало ей на протяжении долгого периода времени, благодаря механизмам, заложенным в отраслевых программах, - прежде всего, в стратегии "Фарма-2020". В рамках их реализации строились заводы, создавались региональные фармкластеры, переоснащались производственные комплексы, развивалось контрактное производство и международное партнерство.

Росла доля произведенных в стране лекарственных препаратов, в том числе в номенклатуре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), совершенствовались регуляторные нормы.

Существенную роль сыграли возросшее внимание государства к социальной сфере и здравоохранению и запуск ряда федеральных проектов, направленных на борьбу с социально значимыми заболеваниями. В результате накануне пандемии российский рынок был уже достаточно динамичным и быстро развивающимся. При этом наиболее эффективными при разработке новых препаратов, обладающих экспортным потенциалом, и налаживании их производства, стали те представители российской фармотрасли, которые и до пандемии ставили своей стратегической целью выход на международные рынки и имели партнерские инвестиционные проекты с международными фармацевтическими компаниями. В основе бизнес-подходов таких компаний, к числу которых относится и ГК "Р-Фарм", лежит длинный горизонт планирования, ставка на долгосрочные инвестиции, создание собственной базы исследований и разработок, а также их патентование, организация международных клинических испытаний, совершенствование производственного потенциала. Именно эта модель "выстрелила" в условиях пандемии.

Регуляторные механизмы, апробированные в пандемию и доказавшие свою состоятельность, должны стать рутинной практикой

Показательна история разработки препарата для терапии ревматоидного артрита. Первый отечественный оригинальный биотехнологический препарат для лечения этого аутоимунного заболевания разрабатывался "Р-Фарм" с 2013 года, с тех пор в него было инвестировано более 16 миллиардов рублей. Клинические исследования проходили в двух десятках стран мира при участии нескольких тысяч пациентов. В мае 2020 года препарат был зарегистрирован для терапии ревматоидного артрита, а несколькими неделями ранее, в апреле, было запущено масштабное исследование его эффективности при среднетяжелых формах коронавирусной инфекции. В результате уже в июне 2020 года он стал первым оригинальным отечественным биопрепаратом, внесенным в методические рекомендации Минздрава РФ для терапии COVID-19. А после этого при участии РФПИ начались переговоры о его поставках в другие страны. Модель развития собственных продуктов, наращивания и постоянного совершенствования производственных ресурсов позволяет компаниям, изначально ориентированным на глобальные рынки, эффективнее и рациональнее использовать такие предлагаемые государством инструменты финансирования, как кредитное плечо от институтов развития. И это позволяет в конце концов, начинать стучаться в "высшую лигу" мировой фармы.

Пандемия показала, что российская фарминдустрия может создавать конкурентоспособную продукцию, востребованную за рубежом. Это стало результатом многолетней работы и партнерств с крупнейшими, ориентированными на передовые научные исследования и разработки международными компаниями, а также гармонизации взаимодействия между участниками фармрынка и государством, что позволило эффективно сработать в год пандемии. Необходимо и дальше следовать этому курсу, совершенствовать систему регулирования, делать рутинной практикой те механизмы, которые вынужденно апробировались в условиях борьбы с COVID-19, но доказали свою состоятельность. Такой подход наряду с выполнением намеченных программ и достижением поставленных целей, в том числе в рамках национальных проектов, должен позволить в полной мере реализовать экспортный потенциал отечественной фармотрасли.