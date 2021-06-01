В Перу в три раза возросло количество смертей от коронавируса

Власти Перу объявили о резком увеличении числа погибших от COVID-19, заявив, что с момента начала пандемии в стране погибло уже более 180 тысяч человек. Объявление было сделано в президентском дворце во время презентации отчета рабочей группы, которой поручено проанализировать и обновить число погибших.

Новые потери от COVID-19 включают смертельные случаи, зарегистрированные в период с марта 2020 года по 22 мая 2021 года. Результаты исследования показывают, что новое число погибших составляет 180 764 человека в Перу с населением около 32,6 миллиона человек, по сравнению с предыдущими официальными данными, указывающими на то, что в этой стране 69 342 человека умерли от COVID-19.

Среди стран Латинской Америки только Бразилия и Мексика сообщили о более высоком общем числе смертей от этой болезни, чем Перу. Однако, исходя из численности населения, число погибших на душу населения в Перу в настоящее время является самым высоким в мире и более чем вдвое превышает аналогичный показатель в Бразилии, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Этот показатель на душу населения - 500 на 100 тысяч человек стал самым высоким в мире с начала пандемии, отмечает Reuters. Ранее в Венгрии был зафиксирован самый высокий уровень летальных исходов от COVID-19 на душу населения - 304 случая на 100 тысяч человек.