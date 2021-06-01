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В смартфонах Samsung нашли серьезную проблему. Проверьте свои устройства

Текст:   Антон Благовещенский
01.06.2021,  
17:23
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 столкнулись с серьезной проблемой в работе камеры. Сотрудники южнокорейского гиганта в курсе и уже готовят решение.

Как пишет MSPowerUser, речь идет о резком снижении производительности приложения камеры - оно может начать "тормозить". Особенно заметно сбой проявляется при масштабировании и переключении между режимами.

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После того как пользователи принялись сообщать о проблеме в службу поддержки и жаловаться на своих страницах в социальных сетях, представители Samsung признали ее наличие.

При недостатке памяти или вычислительных ресурсов могут возникать задержки, отметили в Samsung. Патч для исправления будет выпущен в июне.

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