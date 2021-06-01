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01.06.2021 09:22
Рубрика: Общество

В Приморье посчитали котят самой плодовитой в мире леопардессы

Текст: Вадим Иванский
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Самая плодовитая в мире самка дикого дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Фотоловушки расположенного на территории Приморья резервата поймали леопардессу по имени Грация с новым выводком - двумя юными хищниками. Вместе с этими котятами количество детенышей, которых она родила, достигло 10.

В нацпарке подчеркивают, что за всю историю научных наблюдений этого подвида случай подобной плодовитости стал рекордным и наблюдается впервые.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Судя по размерам попавших на видео котят, им около года. В этом возрасте леопарды часто перемещаются по охотничьему участку в сопровождении матери, активно осваивают охотничьи навыки. Примерно через пару месяцев они начнут самостоятельную жизнь.

"Впервые Грация окотилась в 2014 году, тогда у нее тоже было два котенка. С тех пор хищница регулярно приносит потомство. Так, мы снимали ее с новыми котятами три года подряд - с 2016 по 2018. Из десяти хищников, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на "Земле леопарда" - их мы фиксировали уже взрослыми, отдельно от матери. Они стали резидентами и получили собственные "паспорта" и идентификационные номера в нашей базе данных", - рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова.

Впервые Грация попала в объектив фотоловушки в 2013 году. Сейчас, по оценкам ученых, ей около 10 лет, - довольно много для дикого леопарда.

Справка "РГ"

В России насчитывается около 100 дальневосточных леопардов, в начале 2000-х годов их было не более 35 особей. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной "Земли леопарда". За популяцией хищников наблюдают с помощью сети из 400 фотоловушек - это самая большая сеть фотомониторинга среди заповедников и нацпарков России.

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