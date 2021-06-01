В России предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитала, равного материнскому, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах.

Письмо с предложениями в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направил глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, пишет РИА Новости. Предлагается разработать новый федеральный проект "Многодетная страна". В нем установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей и выплачивать его при рождении трех и более детей. Также предлагается ежемесячно платить пособие на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет независимо от доходов семьи.

Еще одна инициатива - снижение налогов при увеличении числа наследников. Семья с пятью детьми, по мнению председателя комиссии Общественной палаты России, должна освобождаться от уплаты налогов. Общественники также считают необходимым снижать пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка. И компенсировать многодетным до 50% от стоимости семейного отдыха.

Большинство мужчин по-прежнему отказываются брать отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Однако отцов "в декрете" стало больше, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы "Суперджоб". Так, 35% работающих мужчин, состоящих в браке, полностью исключают возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Скорее не согласятся на такой отпуск 26% мужчин. Допускает возможность ухода "в декрет" вместо жены каждый седьмой (12%). 27% опрошенных утверждают, что готовы сидеть с малышом.

При этом, по данным Фонда социального страхования, ежегодно в России мужчинами оформляется более 13 тысяч отпусков по уходу за ребенком. А женщинами, для сравнения, - почти 700 тысяч отпусков. Рработник, ставший отцом, вправе также уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. По желанию этого работника ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.