В России продали 7,2 млн смартфонов в первом квартале 2021 года

По итогам первого квартала 2021 года рынок смартфонов в России продемонстрировал хорошие результаты, достигнув объема в 7,251 млн устройств, что на 10,4% выше аналогичного квартала прошлого года, сообщает аналитическое агентство IDC.

Кроме того, в Россию было поставлено почти два миллиона кнопочных телефонов. Это меньше, чем в первом квартале 2020 года, но выше уровня первого квартала 2019 года. Средняя розничная цена смартфона на базе Android выросла с 12,3 тысячи рублей в предыдущем квартале до 14,7 тысячи рублей.

Компания Samsung продолжила наращивать свою долю на рынке смартфонов, оставаясь лидером на протяжении четырех кварталов подряд. Между тем, Xiaomi, чья доля впервые превысила четверть рынка, усилила соперничество с Samsung. "В совокупности оба игрока - Samsung и Xiaomi - заняли большую часть рынка смартфонов, освободившуюся из-за падения доли Huawei практически до 1% в первом квартале этого года, - отметила Ольга Агапова, старший аналитик в IDC. - Доля Honor, которая больше не является брендом Huawei, а представляет собой отдельную компанию, резко сократилась с 10,3% до 2,4% за один квартал".

По ее мнению, существует группа брендов, стремящаяся занять место Huawei, однако пока что не добившаяся устойчивого положения на рынке. "Из китайского конгломерата BBK это прежде всего бюджетный realme, преуспевший в первом квартале, Oppo и Vivo, а также еще одна китайская компания Transsion, которой принадлежат бренды itel и Tecno, начинающие демонстрировать рост на российском рынке", - добавила она.

На рынке Android-смартфонов продолжилась концентрация на средних ценовых сегментах. Так, поставки дешевых смартфонов стоимостью менее 7,3 тысячи рублей и девайсов стоимостью от 14,7 тысячи рублей до 22 тысячи рублей сократились. Три пятых рынка смартфонов на базе Android находилось между этими границами. Потребители все чаще выбирают большие телефоны с экраном более 6,5 дюймов, высокотехнологичными камерами и необходимым объемом памяти.

Доля смартфонов с 5G растет несмотря на то, что 5G находится еще на ранней стадии локализации и тестирования в России. Импульсом развития послужил выход линейки iPhone 12 с 5G в конце прошлого года. В первом квартале поставки смартфонов с 5G впервые превысили десятую часть всех поставок Android в Россию, при этом средняя розничная цена на них сократилась до 38,5 тысячи рублей.

Аналитики ожидают, что общий объем рынка телефонов в штучном выражении в 2021 году будет сопоставим с уровнем прошлого года. С началом второго квартала одним из изменений на рынке стал запрет на продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения.