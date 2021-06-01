Новости

Песков: РФ приветствует намерение США отказаться от ряда санкций 17:35
Беларусь рассматривает варианты возобновления авиарейсов в Крым 17:28
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину 17:22
В Крыму оценили решение Беларуси по прямым авиарейсам в Симферополь 17:18
Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство" 17:14
Лавров рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке в Вене 17:13
В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра 17:06
Дома будут строить быстрее на треть 17:05
Лавров: У НАТО есть злонамеренные планы в отношении России 17:04
Чемезов предложил изменить название лайнера Sukhoi Superjet 16:58
Лавров: Запад пытается политизировать вопрос происхождения COVID-19 16:56
Создана комиссия по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока 16:55
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым 16:55
Лавров: РФ не заинтересована в разрушении международной валютной системы 16:47
Вице-спикер ГД: РФ и Китай вместе могут сбалансировать международную повестку 16:44
Ученый: Коронавирус останется с нами навсегда 16:43
Рослесхоз заявил о сокращении площади лесных пожаров 16:38
Карацев вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 16:18
Путин встретится с членами правительства и руководством "Единой России" 16:17
В Крыму заработал сервис обратной связи для туристов 16:17
Минфин заявил о росте "детского бюджета" на 37 процентов 16:16
Новак: Ситуация на нефтяном рынке улучшается, но сохраняются риски 16:03
Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов 16:02
Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве 15:56
Суворовцы из Петербурга завоевали кубок министра обороны 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 17:06
Рубрика: Экономика

В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра

Текст: Иван Черноусов

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Санкт-Петербургском горном университете рассказал о телефонном мошенничестве.

Мошенники похищали деньги под видом оказания инвестиционных услуг

По его словам, такой вид мошенничества является угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. В 2020 году количество звонков от злоумышленников превысило 15 млн, а в Сбербанке получили почти 4 млн жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.

Сотрудники таких колл-центров зарабатывают до 3 тысяч долларов. Ровно в половине случаев им не удается дозвонится "клиентам". А срабатывает всего лишь 1% звонков, сообщает РИА Новости.

Экономика Финансы Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2"
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска