В Сбербанке рассказали о работе типичного мошеннического колл-центра

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Санкт-Петербургском горном университете рассказал о телефонном мошенничестве.

По его словам, такой вид мошенничества является угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. В 2020 году количество звонков от злоумышленников превысило 15 млн, а в Сбербанке получили почти 4 млн жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.

Сотрудники таких колл-центров зарабатывают до 3 тысяч долларов. Ровно в половине случаев им не удается дозвонится "клиентам". А срабатывает всего лишь 1% звонков, сообщает РИА Новости.