Перед международными организациями можно поставить вопрос о геноциде русского и других народов, проживавших на территории Советского Союза во время Второй мировой войны. С таким предложением выступил член Совета Федерации Алексей Пушков на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. На мероприятии обсуждался законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

"Этот закон направлен на защиту статуса нашей страны как державы-победительницы во Второй мировой войне", - заявил Пушков. Он подчеркнул, что попытки приравнять нацистскую Германию и Советский Союз и их действия в ходе Второй мировой войны - это на самом деле подкоп под статус державы-победительницы. Пушков пояснил, чем опасны могут быть такие попытки.

"Если исходить из того, что СССР и Германия действовали равноценно и имели схожие намерения, то тогда можно поставить вопрос, чтобы лишить Россию морального и политического права быть одной из ведущих держав современного мира, можно поставить и вопрос о лишении ее права быть членом Совета Безопасности ООН", - сказал он. Пушков указал на то, что попытки международного сообщества поставить знак равенства наиболее ярко отражены в резолюции Европейского парламента, принятой в 2019 году. "Нашим законопроектом мы подтверждаем неоспоримость разного характера действий СССР и нацистской Германии", - заявил сенатор.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что число погибших только мирных жителей в ходе ВОВ, в том числе "от варварского обращения, от убийства и содержания в концлагерях", составляло не менее 18 млн человек. "Эта цифра, невозможно ее представить. Причем только от насилия со стороны оккупантов погибли не менее 13 миллионов человек. Все это, конечно, геноцид советского народа", - подытожил он.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и гитлеровской Германии во Второй мировой войне требует дополнительного правового регулирования, и предложила штрафовать за несоблюдение закона. "Я уверена, что Госдума примет законопроект. Но мы, как законодатели, осознаем необходимость дополнительного правового регулирования", - считает она. Ее предложение - дополнить административный кодекс соответствующей статьей, которая бы предусматривала ответственность за публичное отождествление в виде штрафов для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Этот закон направлен на защиту статуса нашей страны как державы-победительницы во Второй мировой войне

Заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов считает, что закон нужно было принимать давно. По его словам, беспокойство вызывают даже не заявления Европарламента - к этому России не привыкать, а информационная волна отдельных СМИ внутри нашей страны. "Включите радио, почитайте некоторые газеты, всмотритесь в телепрограммы - кое-кто уверен, что имеет право покушаться на подвиг. И все это льется и слышится... Вот это - волнует", - сказал он.

Напомним, что в конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.