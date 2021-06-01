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01.06.2021 15:49
Рубрика: В мире

В "Векторе" оценили риски, связанные с птичьим гриппом H10N3

Текст: Матвей Линник

Вирус птичьего гриппа H10N3 не создает дополнительных эпидемических рисков, рассказали РИА Новости в Государственном научном центре "Вектор".

"Вирусы субтипа H10 широко распространены среди птиц, и ряд исследований показывает, что они в некоторых случаях могут передаваться млекопитающим. В настоящее время нет данных, указывающих на появление дополнительных эпидемических рисков, связанных с вирусом H10N3", - говорится в сообщении.

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В "Векторе" отметили, что для того, чтобы дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала H10N3, необходимо провести исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу.

Ранее Reuters со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщило, что житель города Чжэньцзян в провинции Цзянсу на востоке Китая стал первым в мире человеком, у которого подтвердился птичий грипп H10N3. Лабораторные исследования показали, что он заболел разновидностью птичьего гриппа, которая до сих пор не передавалась людям. Как именно произошло инфицирование, не уточняется.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Эпидемия "птичьего гриппа"

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