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01.06.2021 10:05
Рубрика: В мире

Ван И: Дружба между Китаем и Россией должна стать традицией

Текст: Алексей Чуриков

Дружба между Китаем и Россией должна стать традицией, а отношения между странами выдержали все испытания нового времени. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе 6-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН). Мероприятие приурочено к празднованию 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что подписанный в 2001 году договор является важным историческим шагом, а само соглашение стало платформой и основой отношений между Китаем и Россией. За прошедшие 20 лет, граница между странами, длиною более 4 тысяч километров, стала настоящей "границей дружбы". Ван И подчеркнул, что за это время народы двух стран стали ближе, а Китай и Россия стали друг для друга стратегической поддержкой для дальнейшего развития.

"Торговля между странами с 8 миллиардов возросла к 2020 году к более чем 100 миллиардам. Энергоносители, авиационный сектор и космонавтика уже стали реалиями нашей жизни. Список проектов все пополняется. И наши интересы переплетаются все глубже и глубже. Дружба между Китаем и Россией должна быть нашей традицией", - подчеркнул глава китайского МИД.

Ван И отдельно отметил отказ двух стран от стереотипов времен Холодной войны, а работу на направлении усовершенствования новой модели мирового порядка и формирования новой конструктивной силы в мире.

"Как надежный товарищ, Китай со своими российскими друзьями, со своим партнером Россией, будет идти в том направлении, которое указали руководители страны и укреплять наше сотрудничество и взаимное доверие. И вместе идти к возрождению двух великих наций, двигаясь к сообществу единой судьбы", - подчеркнул Ван И. Он также добавил, что сотрудничество КНР и РФ в новую эпоху требует поиска и новых подходов и решений, в чем могут помочь мозговые центры двух стран, в частности РСМД и КАОН.

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