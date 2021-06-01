Венеция уверена в своем кинофестивале

Пока Каннский международный кинофестиваль (6-17 июля) пытается устоять в борьбе с пандемийными ограничительными мерами во Франции, старейший в мире Венецианский фестиваль демонстрирует полную уверенность в том, что вернется к своему обычному формату.

Сроки его проведения - с 1 по 11 сентября - позволяют надеяться на дальнейшее улучшение ситуации с коронавирусом в Европе, и дирекция обещает богатый выбор конкурсных фильмов и участие множества киноделегаций, журналистов и зрителей со всего мира. Хотя следующий за ним по пятам фестиваль в канадском Торонто продолжает придерживаться комбинации "живых сеансов" с виртуальными показами онлайн, Мостра верна своим базовым принципам.

Уже теперь Венеция и весь регион Венето входят в "желтую зону" с наименьшим уровнем риска. Рестораны и бары здесь работают без ограничений во времени, но только на открытых террасах. Маски все еще обязательны. Власти Италии объявили о намерении ввести "зеленые пропуска", которые удостоверяют, что их владельцы либо вакцинированы, либо благополучно перенесли COVID-19, и результаты тестов оказались отрицательными. Работает большинство отелей города, и все прогнозы сводятся к тому, что в сентябре город на лагуне будет сравнительно безопасным и доступным для посещений из большинства стран мира.

Что касается возможных программ предстоящего кинофестиваля, то, как и в Каннах, они обещают быть беспрецедентно насыщенными, потому что вберут в себя фильмы, залежавшиеся "на полках" в ожидании более благополучных времен. Мы уже сообщали о том, что скорее всего именно в Венеции пройдет премьера долгожданного фантастического блокбастера "Дюна" Дени Вильнёва. Среди других претендентов на место в конкурсе называют новый фильм Паоло Соррентино "Рука Бога", снятый под эгидой Netflix с Тони Сервилло в главной роли. В списке возможных соискателей венецианских премий - триллер Габриэле Майнетти "Фрики" о судьбах четырех артистов "цирка уродов" в год, когда Рим 1943 года оказывается под бомбежкой союзных войск. Возможно, Венеция покажет также премьеры экранизации "Утраченных иллюзий" Оноре де Бальзака, выполненной режиссером Ксавье Джанноли, и фильм француза Брюно Дюмона "Франция" с Леа Сейду в роли известной журналистки, пострадавшей в результате загадочной автомобильной аварии.

Как известно, в 2020 году Венецианский фестиваль оказался единственным кинофорумом мирового уровня, который прошел хоть и в сильно усеченном виде, но в обычном формате, традиционно дав старт будущим лауреатам "Оскара" - таким, как "Земля кочевников". В 2021 году фестиваль остается важным символом устойчивости итальянских культурных ценностей перед натиском мировых невзгод, и можно не сомневаться, что и власти страны, и администрация фестиваля сделают все, чтобы он прошел с максимальным размахом и эффективностью.

Председателем жюри главного конкурса в этом году выбран режиссер южнокорейских "Паразитов" Пон Джун-хо, лауреатом премии за вклад в киноискусство станет итальянский режиссер и актер Роберто Бениньи.