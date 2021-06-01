Вице-спикер ГД: РФ и Китай вместе могут сбалансировать международную повестку

Взаимодействие Москвы и Пекина по конкретным вопросам все больше сближало две страны после периода отдаления друг от друга. А теперь эти страны имеют потенциал для того, чтобы обеспечить баланс в международной повестке. Об этом заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников.

Парламентарий выступил на международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", приуроченной к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Весомый вклад в сближении стран внесли первые лица двух стран, считает Мельников. И главным стало соприкосновение национальных ценностей и долгосрочных подходов. "Мир, а не война. Коллективизм, а не эгоизм. Взаимный учет интересов друг друга, а не их противопоставление", - пояснил он.

Кроме того, принципами для РФ и Китая стали независимость и самобытные традиции, а не чужие и часто чуждые универсальные шаблоны.

"На международной арене - в глазах других игроков - мы не просто большие страны", - подчеркнул парламентарий. В союзнических отношениях РФ и КНР, по его словам, имеют огромный потенциал, чтобы сбалансировать международную повестку. Более того, продолжил Мельников, в перспективе обе страны "могут играть решающую роль на пути к прогрессу в экономическом и технологическом развитии планеты".

"Это все понятнее и тем, кому такой сценарий не нравится, - добавил он. - Именно поэтому сейчас все чаще вбрасывается информация о якобы коварных планах Китая в отношении России. Ведется работа по созданию в глазах россиян образа угрозы со стороны Востока".