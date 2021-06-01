Видео: Владимир Путин поздравил школьников с Днем защиты детей

Президент России Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам Всероссийского фестиваля "Большая перемена" поздравил школьников с Международным днем защиты детей. Видеозапись обращения опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что у школьников нашей страны должны быть широкие возможности, чтобы понять и почувствовать свое призвание. Задача государства - создавать условия, чтобы подрастающее поколение могло проявить свои способности и найти путь в жизни, заявил президент.

Отметим, что в фестивале "Большая перемена" в этом году принимают участие более 2 млн детей.