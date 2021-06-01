В Международный день защиты детей президент Владимир Путин встретился по видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и призвал региональные и местные власти расширять поддержку больших семей. Льготы и выплаты они должны получать без лишних формальностей и очередей, а если будет совсем сложно - государство подставит плечо.

В беседе приняли участие семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. Общение шло по видеосвязи в связи с пандемией. "Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно. Тем более поездка через всю страну, даже ради столь торжественного мероприятия, для таких больших семей, как ваши, пока неоправданный риск", - объяснил Владимир Путин.

Президент заметил, что 1 июня отмечается еще и Всемирный день защиты родителей. Самое нужное для каждого ребенка - это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу, сказал он. В многодетных семьях много забот и ответственности, но еще и ни с чем несравнимое счастье - возможность видеть, как растет и взрослеет человек, радоваться его победам, заявил Путин. Большие, многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся ориентиром на всю жизнь.

"Я уверен: и молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье непременно было много детей. У меня вот, среди моих близких людей, тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей, - это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - подчеркнул президент.

Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка для государства - безусловный приоритет. Эти положения прямо закреплены в обновленной Конституции и будут реализованы во всех нацпроектах и программах. Сейчас перед правительством стоит задача: сделать систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной. "Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям, - подчеркнул президент. - И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо". Путин рассчитывает, что и региональные, местные власти будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь больших, многодетных, оперативно реагировать на их проблемы и запросы.

Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям

Одной из первых слово предоставили семье кочующего оленевода Вылко. "Одиннадцать детей в тундре... вы с места на место переезжаете?" - удивился Путин. "За сезон 30 раз, летовки-зимовки и обратно", - ответил глава семьи. Во время разговора с семьей Кобловых из Волгоградской области президент пошутил: "Восемь детей, если за каждым голову повернуть - голова отвалится". Но ему ответили, что стараются, чтобы дети были послушными, и тут же позвали посмотреть, как на Волге ловится рыба. "Я постараюсь, - кивнул Путин. - Давно не был в этих местах. Пару лет наверное уже или тройку. А так я бывал там если не регулярно, то неоднократно. Это уникальные места, очень красивые". "Будем ждать вас, и уха на берегу Волги будет готова, самая вкусная", - пообещала Коблова. "А вы как ее готовите, с угольком?" - поинтересовался рецептом Путин. "На ваш вкус будет", - не растерялась собеседница.

В свой город Лысьву пригласила президента и семья с 11 детьми из Пермского края - Плюснины, и семья из Надыма - Гавриленко с 8 ребятишками. "Приезжайте сюда к нам на Ямал, - сказал Гавриленко. - Хоть северный суровый город, но добрые люди с горячими сердцами". У семьи был план поехать на машине в Краснодарский край, но Путин отсоветовал брать детей на такие расстояния в авто - пригласил в Сочи и обещал дать машину покататься.

В семье Каньшиных из Благовещенска девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Путин предположил, что для того, чтобы "ухаживать за детишками, высвобождать время". "У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть", - вспомнил он. "А у вас столько детей, конечно, это требует больших усилий", - сказал президент. Слова Каньшина о том, что любой ребенок - это праздник, Путин назвал правильными. "У вас у всех много детей - это большой праздник", - заключил он.