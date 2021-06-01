Власти Оклахомы установили премию в 3 млн долларов тому, кто поймает йети

Американский штат Оклахома установил многомиллионную награду для тех, кто сможет поймать его "самого известного обитателя" - снежного человека. Именно в горах Оклахомы был сделан "самый известный снимок йети", который, впрочем, многие считают подделкой.

Республиканский представитель законодательного собрания (парламента) штата Джастин Хамфри объявил в зале палаты представителей во время сессии, что размер вознаграждения будет установлен в размере трех миллионов долларов. Ранее в этом году Хамфри уже предлагал соответствующий законопроект, предусматривающий создание официального "сезона охоты на снежного человека" с установленными датами и сборами за охоту, но без использования огнестрельного оружия, сообщает 9 News.

Снежный человек или йети - пожалуй, самый известный в мире из криптидов, животных или растений, существование которых считается возможным сторонниками псевдонаук криптозоологии и криптоботаники. Они утверждают, что это обезьяноподобное существо с мехом обитает в горных лесах Северной Америки. Собрано большое количество анекдотических и предполагаемых "свидетельств" в поддержку его существования, однако широко распространено мнение, что существование такого вида или отдельного существа является комбинацией мифа и вымысла. Дошло до того, что ФБР США проанализировало образец предполагаемых волос снежного человека в 1970-х годах "в интересах исследований и научных изысканий", которые, согласно недавно рассекреченным данным, оказались оленьими волосами.