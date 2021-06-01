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01.06.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

Власти предлагают ввести штрафы для фирм за сделки с преступным имуществом

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, который вводит значительные штрафы за финансовые операции и сделки с имуществом, если прежние владельцы добыли все это преступным путем. Фирма, через счета которой прошли "грязные" деньги, заплатит от миллиона рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предлагается ввести административную ответственность для юридических лиц, чьи представители санкционировали операции с имуществом, полученным преступным путем", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: iStock
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Он отметил, что речь идет как о финансовых операциях с денежными средствами преступного происхождения, так и о сделках с имуществом, полученным незаконным путем. Если в таких операциях будут замешаны официальные представители компании или руководящие лица организации, то штраф составит не менее миллиона рублей. Или трехкратную сумму денежных средств, или стоимости иного имущества, ставших предметом правонарушения (если сумма, полученная в результате трехкратного умножения, превышает миллион).

"При этом обязательным признаком нарушения будет заведомость: то есть лицо должно было знать, что совершает операции с преступным имуществом. Подтверждать факт того, что имущество имеет незаконное происхождение, будет приговор суда по уголовному делу об экономическом преступлении. Допустим, если осужденный за уклонение от уплаты налогов в крупном размере гражданин сумел с помощью различных операций избавиться от имущества, приобретенного на полученные с нарушением закона деньги, то фирмы, через которые проходили сделки, уплатят солидные штрафы", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что срок давности по таким делам устанавливается в три года.

"Это вызвано сложностью таких дел и необходимостью проведения административных расследований. В первую очередь инициатива направлена на усовершенствование механизмов борьбы с легализацией доходов, добытых преступным путем. Юридические лица будут заинтересованы в выстраивании системы контроля финансовой чистоты сделок, чтобы не участвовать в операциях с имуществом сомнительного происхождения и тем самым подвергать себя риску уплатить крупный штраф", - резюмировал Владимир Груздев.

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