Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей

Создание условий для развития детей, защита их прав являются приоритетом для государства, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Госдума приняла более сотни законов, которые направлены на поддержку детей и семей с детьми.

Спикер напомнил, что сегодня весь мир отмечает День защиты детей. "Их счастье и здоровье - главное для нас,- подчеркнул он. - Наша с вами задача - оградить детей от опасностей, помочь им состояться в жизни".

Норма, касающаяся приоритета для государства, закреплена в Конституции РФ, подчеркнул он.

Депутаты, продолжил Володин, приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, детей-сирот.

Среди инициатив, принятых по поручению президента, - проекты о выплате ежемесячного пособия для малообеспеченных беременных женщин, пособий для неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также о стопроцентной оплате больничного для родителей детей до семи лет.

Кроме того, в прошлом году расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Среди других примеров - закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов, а также проекты, направленные на защиту жизни и здоровья детей, в том числе в интернете.