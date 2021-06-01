Володин напомнил ряду стран, что политика не собес

Получать деньги и быть независимыми не получится, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя требования Чехии, Украины, Грузии и стран Прибалтики о всевозможных компенсациях.

"В своих попытках самоутверждения до скучного предсказуемы. Что ни заявление - начинают с политики, заканчивают "дайте денег", - отметил спикер в своем Telegram-канале.

Он связал это с привычкой, оставшейся от прошлого: "Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счет других".

По его оценке, такая привычка не сохранилась бы, будь у этих стран независимость не на словах, а на деле. "Но выбор сделан в пользу государства-сателлита", - констатировал Володин.

Он привел в пример Украину, которая, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода "Северный поток - 2".

"Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином - США, а теперь ведет речь о 40 млн евро", - добавил Володин.

Прибалтика, по его словам, поступает подобным образом. "Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то "компенсации" за советский период", - напомнил спикер.

Председатель ГД подчеркнул, что "политика не собес" и "получать деньги и быть независимыми не получится".

Согласно его убеждению, как раз наоборот - указанные страны должны России. "Граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали, - обратил внимание Володин. - Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз".

Он призвал политиков этих стран не забывать, что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать, - посоветовал спикер. - Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем".

Он также рекомендовал "прекращать делать виновником всех своих проблем Россию" и начать с себя.