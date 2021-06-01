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Рубрика: В мире

ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19

Всемирная организация здравоохранения будет использовать буквы греческого алфавита для названий новых штаммов SARS-CoV-2, говорится в заявлении организации.

Фото: iStock
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Новые имена будут присвоены тем вариантам, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Это сделано для более легкого и понятного обозначения уже существующих и возникающих штаммов SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Согласно новой системе обозначений ВОЗ, которая будет обновляться на сайте организации, штамм B.1.1.7, выявленный в Великобритании, получил название Альфа. Штамм B.1.351 из Южной Африки стал Бета, бразильский P.1 - Гамма, а индийский B.1.617.2 - Дельта.

Отмечается,что новые обозначения не заменят существующие научные названия, которые будут по-прежнему использоваться в исследованиях. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу, среди стран мира по числу заболевших лидируют США, Индия и Бразилия.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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