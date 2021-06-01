ВОЗ обеспокоена четырьмя вариантами коронавируса

Всемирная организация здравоохранения выделила четыре варианта коронавируса, вызывающих особую обеспокоенность организации. По мнению эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, COVID-19, обнаруженный во Вьетнаме, способен распространятся быстрее остальных.

"В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность", - цитирует эксперта ТАСС.

По ее словам, этот вариант легче распространяется среди людей. "Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор", - заключила специалист

Ранее вьетнамские специалисты заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, который является более заразным и легко передается воздушным путем.