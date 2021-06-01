Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у Белграда отличные отношения с Россией и Китаем. "Это наилучшая политика, которая показала себя и во время коронавируса, во время покупки вакцин и всего другого. Такую политику мы продолжим", - сказал политик. Он напомнил, что страна находится на пути в Европейский союз. "Но мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка", - цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич также отметил, что благодаря политике многовекторности Белград активно закупал вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру. И сейчас граждане страны могут выбрать любой препарат, в том числе российский "Спутник V".

В последние годы страны Запада критикуют Сербию за активное сотрудничество с Китаем. Но дружественные отношения с Пекином и Москвой сохранятся, Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО, подчеркнул Вучич.