Новости

Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 31.05.2021
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 31.05.2021
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 31.05.2021
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 31.05.2021
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 31.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 31.05.2021
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 31.05.2021
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 31.05.2021
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 31.05.2021
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 31.05.2021
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 31.05.2021
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 31.05.2021
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 01:32
Рубрика: В мире

Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у Белграда отличные отношения с Россией и Китаем. "Это наилучшая политика, которая показала себя и во время коронавируса, во время покупки вакцин и всего другого. Такую политику мы продолжим", - сказал политик. Он напомнил, что страна находится на пути в Европейский союз. "Но мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка", - цитирует сербского лидера ТАСС.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
Вучич: Сербия не введет санкции против России и Китая, пока я президент

Вучич также отметил, что благодаря политике многовекторности Белград активно закупал вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру. И сейчас граждане страны могут выбрать любой препарат, в том числе российский "Спутник V".

В последние годы страны Запада критикуют Сербию за активное сотрудничество с Китаем. Но дружественные отношения с Пекином и Москвой сохранятся, Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО, подчеркнул Вучич.

В мире Европа Сербия Международные организации НАТО Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам