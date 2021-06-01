Такой безмерно любящий внука дедушка, по закону - совершенно чужой для него человек. Фото: Ulza / Istock

Конечно, согласно Семейному кодексу дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники и сегодня имеют право на общение с ребенком. Но есть большая проблема: юридически бабушки и дедушки не являются полноправной родней.

"Исходя из действующего законодательства временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми", - заметили инициаторы законопроекта. Выходит, что бабушкины пирожки, рыбалка с дедушкой и прочие детские радости не то чтобы вне закона, однако любой чиновник сегодня вправе холодно посмотреть на любящих пожилых людей и сказать, что они ребенку - никто. Почти что чужая родня.

Такое предложение предлагается исправить. В прошлом году инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отозвана, доработана и внесена повторно. Сейчас Госдума вновь собирает отзывы на проект, а сам документ включен в примерную повестку на октябрь. Так что у бабушек и дедушек есть серьезная надежда на то, что их полномочия дарить внукам тепло и творить добро, наконец-то будут признаны официально.

"Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители, - сказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков".

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки.

По действующим законам временное нахождение ребенка с бабушкой или дедушкой равнозначно ситуации, когда ребенок находится с чужими людьми

По словам авторов проекта, на практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, которые сводятся к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать их интересы. Инициатива, внесенная в Госдуму, меняет дело. Правительство уже высказалось "за".

Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс специальным положением о том, что ребенок имеет право не только на общение с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, но и на пребывание с ними.

Так что если внуки загостились у бабушки в деревне, опека может не волноваться.

Также родители вправе подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности. При этом в качестве конкретного попечителя они могут указать бабушку или дедушку.

"Если бабушка присматривает за ребенком непродолжительное время - от нескольких часов в день до нескольких дней, - то может хватить и доверенности, ее еще называют согласие на сопровождение ребенка, - говорит руководитель Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев. - Если же бабушка будет присматривать за ребенком дольше, то необходима временная опека".

По его словам, если родители не могут довольно продолжительное время ухаживать за ребенком, то бабушке необходимо оформить себя временным опекуном ребенка.

"До сих пор встречаются случаи, когда органы опеки забирают младенцев, если мать в больнице - даже если фактически за ребенком есть кому ухаживать, например, бабушке или родной тетке, и предложенный законопроект в этом смысле должен свести до минимума подобные случаи", - говорит Антон Бибаров-Государев.

В Семейном кодексе предлагается четко прописать, что внуки вправе пребывать, то есть жить или гостить, у бабушки с дедушкой

В свою очередь адвокат Виктория Данильченко подчеркнула, что В России бабушки, дедушки и иные близкие родственники нередко фактически выполняют функции родителей.

"Происходить это может по ряду причин - болезнь родителей, длительные командировки, многие бабушки, например, заменяют детям детский сад и нянь", - говорит она. Поэтому и нужна упрощенная процедура передачи внуков бабушкам.

Между тем

Нередко после развода родителей бабушкам и дедушкам приходится отстаивать в суде свое право на общение с ребенком. Например, в Краснодарском крае Светлана Ивановна У. добилась через суд права на недельные летние каникулы внука с выездом к морю.

А Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практике специально разъяснил: нижестоящие инстанции должны четко прописывать порядок общения бабушек и дедушек с внуками.