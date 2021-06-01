За счет чего удастся достичь национальных целей развития

Третий международный Московский академический экономический форум, организованный Вольным экономическим обществом (ВЭО) России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, завершил работу 27 мая. Сопредседатель МАЭФ, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов рассказал в интервью "РГ", как экспертное и академическое сообщества смотрят на пути достижения национальных целей развития, на реализацию задач повышения качества жизни населения и на роли фундаментальной науки для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Сергей Дмитриевич, завершил работу Третий международный Московский академический экономический форум. Какие новые темы и тренды обсуждались?

Сергей Бодрунов: В этом году форум был посвящен теме "Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития России". Мы не случайно выбрали ее. Прошлый год обострил накопившиеся проблемы экономического развития стран и регионов, поставил новые вызовы, на которые надо искать ответы. На одни - в кратчайшие сроки, на другие - в более отдаленной перспективе.

Сейчас перед национальными правительствами, экспертным и научным сообществом стоит непростая задача - создать новые стратегические карты, учитывающие ключевые тенденции социально-экономического развития, и заложить в них потенциал институциональных изменений, основы экономических, общественных и социальных процессов будущего. Эта необходимость продиктована временем - современные проблемы нельзя решать в логике прежних подходов, и мы в рамках форума включились в эту работу.

Как Россия прошла кризис по сравнению с другими странами?

Сергей Бодрунов: Мы в целом неплохо справились с пандемическим вызовом - ВВП России сократился в 2020 году на 3,1%, в то время как глобальная экономика упала на 3,5%.

Однако не могу не напомнить - экономика состоит не только из материального производства. Куда важнее цифр роста рост благосостояния населения. Отмечу, что в этой части не все так радужно. Россия до сих пор отстает от стран с примерно таким же уровнем социально-экономического развития по минимальным размерам заработной платы, пособий по безработице и пенсий. С 2014 года, когда страна вошла в стагнацию, реальные доходы населения сократились на 9,6%, число бедных увеличилось с 15 млн до 18 млн человек. Более того, в пандемию основные потери, несмотря на меры господдержки, понесло население. В России сокращение реальных доходов оказалось выше, чем падение ВВП, в то время как в большинстве европейских стран с развитой экономикой ситуация была обратная.

Не случайно лейтмотивом Послания президента России Федеральному Собранию стала социальная поддержка. Правительству было поручено подготовить целостную систему мер обеспечения семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности для них. Низкий уровень жизни россиян и рост бедности - один из главных вызовов, стоящих перед Россией. Необходимо ответить на него. В то же время нужны качественные институциональные изменения, которые позволят перейти к инновационной социально ориентированной экономике.

Принят ряд немаловажных для этой работы решений. Президентом России установлены цели национального развития, из которых можно понять, что мы намерены строить социально ориентированное общество с развитой экономикой нового технологического уклада. У национальных целей есть много подцелей. Есть национальные проекты, немало отраслевых, региональных и прочих стратегий, в которых более-менее ясно обозначены пласты проблем, которые можно было бы учесть в рамках разработки общегосударственной стратегии.

С начала года развернута работа по подготовке новой Стратегии развития страны до 2030 года.

Как экспертное сообщество видит контуры новой стратегии?

Сергей Бодрунов: В целом Стратегия развития России, по мнению экспертов ВЭО России, должна быть направлена на формирование привлекательной модели жизни граждан, на реализацию возможности сбалансированного, устойчивого развития, обеспечивающего гармонизацию целей существенного прогресса в экономике, связанного с переходом к новому состоянию общества, с одновременным ростом человеческого богатства и природосбережением.

В частности, эксперты ВЭО России полагают, что необходима новая социальная модель развития, нацеленная на уменьшение малообеспеченного слоя населения и увеличение доли среднего класса. Также страна должна перейти от отставания к научно-технологическому прорыву и занятию лидирующих позиций в мировом научно-техническом соперничестве. Целевой ориентир здесь - удвоение темпов технологического развития и вхождение к 2035 году не в десятку, как предполагалось ранее, а в пятерку мировых научно-технических лидеров по базовым направлениям 6-го технологического уклада. Важнейшие инструменты в этом направлении - технологическое перевооружение индустриального сектора экономики, вложения в инфраструктуру.

Немаловажны экологически-ориентированное развитие и создание каркаса экономики природосбережения, а также новая модель пространственного развития, направленная на подъем срединной России и новый поворот на Восток и к Арктике.

Мы не должны забывать и о евразийском вызове. Стоят задачи по формированию Россией в странах - наших азиатских соседях и экономических партнерах - центров экономического, образовательного, научного, социального сотрудничества, с созданием и развитием соответствующих (ныне отсутствующих либо слабо функционирующих) институтов.

На форуме много говорилось о том, как нам не выпасть из глобальной технологической повестки...

Сергей Бодрунов: МАЭФ - форум не только экономический, как следует из названия, но и академический, поэтому его эксперты, конечно, вернулись к проблематике развития науки, инноваций и цифровых технологий - задаче, критически важной для структурной трансформации российской экономики, которая остается преимущественно сырьевой.

С текущим уровнем финансирования фундаментальной науки невозможны прорывные достижения в развитии технологий, сложно выполнимы национальные цели развития. Необходимо увеличивать бюджетное финансирование фундаментальных исследований, чтобы довести его до уровня США, Японии, Южной Кореи и развитых стран Европы. Об этом давно говорят эксперты Российской академии наук.

В чем особенность Московского академического экономического форума?

Сергей Бодрунов: В этом году это беспрецедентно широкий спектр представленных экспертных мнений по ключевым мерам, направленным на решение задач социально-экономического развития страны. МАЭФ по традиции объединяет экспертов и ученых из регионов России и зарубежных стран. У нас работали 63 региональные площадки МАЭФ в 41 субъекте РФ, в форуме приняли участие специалисты из 32 стран.

Необходима новая социальная модель развития, нацеленная на уменьшение малообеспеченного слоя населения и увеличение доли среднего класса

Кроме того, в этом году мы приняли решение расширить архитектуру МАЭФ, сделать форум постоянно действующей площадкой. В его рамках начнут работать ежегодные отраслевые и тематические форумы: Арктический академический форум, Евразийский академический экономический форум, Аграрный экономический форум, Уральский экономический форум, Энергетический форум, Международный Уфимский гуманитарный научный форум, Историко-философский академический форум, Форум "Коммуникации и развитие современного общества", Международный туристский форум. Это позволит нарастить экспертный потенциал форума, усилить консолидированную позицию научного и экспертного сообществ по вопросам социально-экономического развития.

А что касается итогов форума?

Сергей Бодрунов: Безусловно, форум будет иметь практическое значение, мы обобщим идеи, звучавшие на МАЭФ, и по итогам будут представлены экспертные предложения для обеспечения динамичного роста и реализации стратегических целей развития в новых условиях.

Мнение

Александр Сергеев, сопредседатель МАЭФ, президент РАН, академик РАН - об итогах форума:

- Ковидное время существенным образом сказалось на экономических процессах, какие-то из проблем обострились, некоторые, напротив, удалось решить быстрее. МАЭФ большей частью посвящен новым возможностям в части развития экономики и тому, как их правильно использовать.

В определенном смысле произошел сбой с траектории медленного развития и переход на другую, характеристики которой мы пока не можем четко определить. Мы являемся архитекторами новой траектории экономического развития. Многое будет зависеть от новых решений, которые принимаются в экономике. В ходе их формирования очень востребован широкий спектр мнений профессионалов.

Необходимо понимать, что кризис переживают все без исключения страны, и важно наблюдать, что предпринимают другие государства, как справляются с экономическими вызовами. Главный вывод - наука стала основным инструментом преодоления кризиса и отреагировала максимально быстро. Во-первых, страны с развитыми технологиями и наукой сумели быстро сконцентрировать усилия на инструментах поддержки науки и в организационном, и в финансовом плане. Второе - был задел. Коронавирус был уже достаточно хорошо понимаем наукой. За счет этого задела удалось достаточно быстро перейти к практической стадии разработки тест-систем, вакцин, лекарств и подключить инновационный сектор. Но это и урок на будущее - мы должны быть во всеоружии, необходимо иметь перспективные научные разработки, и это вопрос поддержки фундаментальной науки. Третье - чрезвычайно эффективно было организовано международное сотрудничество в науке, была открытость в общении и взаимном обмене информацией.

Что касается поддержки фундаментальной науки, по-прежнему ее финансирование у нас находится на уровне существенно ниже, чем в большинстве наукоориентированных, технологически развитых стран. В России объем финансирования составляет 1,1% ВВП, в то время как в мире этот показатель составляет 2-4%. Лидеры такой инновационной динамики в экономике - Корея и Израиль, у них свыше 4% ВВП. Пока трудно убедить в необходимости выделять большие средства на науку. Проблема в том, что в России 2/3 средств выделяет государство и только 1/3 бизнес. Практически во всем остальном мире, с которым мы хотим соревноваться в науке и инновациях, все наоборот. Мы понимаем, что сейчас роль государства не просто в том, чтобы увеличить финансирование науки, а в том, чтобы катализировать процессы, которые будут стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций в науку. Пока в России нет единой национальной системы для трансформации экономики в сторону инноваций.