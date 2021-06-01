Захарова: В ЕС есть силы, желающие сотрудничать с РФ

В Европейском союзе нет единства в отношении РФ: одни страны заинтересованы в сотрудничестве с Москвой ради преодоления общих вызовов и угроз, другие стремятся разорвать все контакты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Есть, с одной стороны, силы, которые делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы поставить крест на наших отношениях. А есть силы, которые понимают, что мы живем в едином европейском пространстве, что мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами и угрозами и что противостоять им мы можем только вместе, и развивать взаимодействие выгоднее тоже сообща", - цитирует Захарову ТАСС.

В качестве примера она привела февральский визит в Москву шефа европейской внешней политики Жозепа Борреля. Переговоры прошли успешно, однако на Западе их интерпретировали как "пощечину всему Европейскому союзу". Однако с тех пор МИД РФ провел множество контактов с коллегами по ЕС - прямых встреч, телефонных разговоров, взаимодействие шло по самым разным каналам и на разных уровнях. Это свидетельствует о столкновении подходов в европейских столицах. "Идет борьба", - заключила Мария Захарова.