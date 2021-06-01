Найдено древнее захоронение младенца с ожерельем из волчьих зубов

В Иране группа местных археологов при проведении изыскательских работ на севере страны обнаружила захоронение, в котором покоились останки маленького ребенка с необычным амулетом.

Как сообщает Tehran Times, редкое открытие может дать ключ к новому пониманию жизни охотников-собирателей на севере Ирана. Оно было сделано в пещере Хоту, которая расположена в округе Бехшахр провинции Мазандаран.

Как сообщил глава провинциального отдела туризма Сейфолла Фарзане, археологи обнаружили скелет ребенка, который был похоронен в сидячем положении. Его шею украшало ожерелье из волчьих зубов.

"Это захоронение может быть проявлением очень эмоциональных моментов из жизни охотников-собирателей региона Мазандаран", - считает чиновник.

Предварительно установлено, что останки принадлежат ребенку, умершему в возрасте 6-8 месяцев. Могила была обнаружена в слоях горных пород, возраст которых превышает 12 000 лет. Нашла ее группа археологов Тегеранского университета во главе с Хасаном Фазели.

Примечательно, что проведенные здесь раскопки стали первыми за более чем полвека. В предыдущий раз археологи работали в указанной пещере в период с 1949 по 1957 годы. Кстати, тогда исследовательскую команду возглавлял американский антрополог Карлтон С. Кун. Команде удалось найти несколько древних инструментов.

Отметим, что иранские археологии называют регион Мазандаран (в письменных источниках он также упоминается как Табарестан) колыбелью цивилизации. Когда именно здесь появились люди, пока достоверно не установлено, хотя новая находка проливает свет на историю охотников-собирателей.

Согласно общепринятой теории, около 720 года нашей эры этот регион был захвачен арабскими войсками. Спустя 700 лет в его границы вторглись монгольские захватчики. Интересно, что данный регион был передан Российской империи по договору 1723 года, но был возвращен Ирану в период правления династии Каджаров.