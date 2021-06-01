Сейсмологи описали землетрясение продолжительностью в 32 года

Новости

Умер адмирал Сухачев, участвовавший в расследовании гибели "Курска" 13:01
Песков прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом 13:00
Матвиенко призвала избавиться от бюрократии при организации школьных экскурсий 12:58
Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии 12:46
В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом 12:41
Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете 12:35
Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы 12:32
Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки 12:28
Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей 12:22
Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры 12:17
Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере 12:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 12:15
Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах 12:11
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом 12:09
Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов 12:04
Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений 11:51
ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг 11:50
Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов 11:50
Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи 11:49
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса 11:48
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе 11:42
СК проверит клинику, в которой перепутали покойников 11:37
Депутаты приняли закон об учете выбросов парниковых газов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 12:53
Рубрика: Общество

Сейсмологи описали землетрясение продолжительностью в 32 года

Текст: Юлия Мякишева

Обычно землетрясения длятся недолго - от пары секунд до нескольких минут. Но некоторые из них действуют недели и месяцы, однако жители планеты не могут их почувствовать, потому что не происходит сотрясений и разрушений земли. Засечь эти явления медленного скольжения можно только с помощью геодезических приборов.

Фото: iStock
На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 5,1

Сингапурские ученые проводили исследование, результаты которого опубликовали в Nature Geoscience. Их целью было прийти к пониманию, как исключить ошибки в прогнозировании землетрясений.

Команда сделала неожиданное открытие, изучая исторический уровень моря с использованием древних кораллов, на острове Симеулуэ у побережья Суматры. Эти кораллы являются естественными регистраторами изменений уровня моря и возвышенности суши благодаря особенностям роста.

Анализ полипов и модель движения тектонических плит показали, что что с 1829 года до землетрясения на Суматре в 1861 году остров Симеулуэ погружался в море быстрее, чем ожидалось, то есть, было зафиксировано явление медленного скольжения.

Несмотря на то, что целых 32 года землетрясение не создавало неудобств островитянам, его кульминацией стало мощное землетрясение магнитудой 8,5 в 1861 году, которое привело к большим разрушениям и человеческим жертвам.

Открытие должно изменить взгляд на механизмы явления и оценку рисков, которая может быть недостаточной на сегодняшний день.

Наука Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией