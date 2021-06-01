Сейсмологи описали землетрясение продолжительностью в 32 года

Обычно землетрясения длятся недолго - от пары секунд до нескольких минут. Но некоторые из них действуют недели и месяцы, однако жители планеты не могут их почувствовать, потому что не происходит сотрясений и разрушений земли. Засечь эти явления медленного скольжения можно только с помощью геодезических приборов.

Сингапурские ученые проводили исследование, результаты которого опубликовали в Nature Geoscience. Их целью было прийти к пониманию, как исключить ошибки в прогнозировании землетрясений.

Команда сделала неожиданное открытие, изучая исторический уровень моря с использованием древних кораллов, на острове Симеулуэ у побережья Суматры. Эти кораллы являются естественными регистраторами изменений уровня моря и возвышенности суши благодаря особенностям роста.

Анализ полипов и модель движения тектонических плит показали, что что с 1829 года до землетрясения на Суматре в 1861 году остров Симеулуэ погружался в море быстрее, чем ожидалось, то есть, было зафиксировано явление медленного скольжения.

Несмотря на то, что целых 32 года землетрясение не создавало неудобств островитянам, его кульминацией стало мощное землетрясение магнитудой 8,5 в 1861 году, которое привело к большим разрушениям и человеческим жертвам.

Открытие должно изменить взгляд на механизмы явления и оценку рисков, которая может быть недостаточной на сегодняшний день.