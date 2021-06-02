4 июня в Москву и Питер из Минска пойдут пассажирские автобусы

Хорошая новость от транспортников: 4 июня государственный пассажирский перевозчик Минска, предприятие "Минсктранс", возобновляет движение автобусов в Москву и Санкт-Петербург.

По маршруту "Минск - Москва" автобусы "Минсктранса" с 4 июня пока будут следовать через день с отправлением из белорусской столицы в 20.30 и прибытием на московский автовокзал "Саларьево" в 06.50, на автовокзал "Южные ворота" - в 08.15. В обратный путь от "Южных ворот" пассажиры с 5 июня отправятся в 19.00, с "Саларьево" - в 20.45. Время в пути составит чуть меньше 12 часов.

Билет из Минска стоит 45 белорусских рублей (около 1300 российских). Поездки планируется осуществлять на современных автобусах туристического класса МАЗ-251 - 12-метровых комфортабельных машинах большой вместимости, оснащенных климатической установкой, кухней, печью СВЧ, холодильником, ЖК-мониторами, инфраструктурой мобильной связи.

В Санкт-Петербург автобусы также будут стартовать через день с минского автовокзала "Центральный", но в 19.00. Промежуточные остановки - в Полоцке и Пскове, прибытие в Северную столицу РФ - на набережную Обводного канала, 36, где расположен автовокзал, - в 08.30. То же время отправления и прибытия и в обратном направлении. Стоимость билета - 60 белорусских рублей (около 1740 российских).

Появление на знаковых для двух наших стран автобусных маршрутах государственного перевозчика - свидетельство того, что транспортное сообщение между Россией и Беларусью обретает былую стабильность. Ведь совсем не секрет, что частные компании зачастую быстро сходят с дистанции, если прибыль не гарантирована. О том, что пассажирские перевозки между Минском и Москвой и Санкт-Петербургом востребованы, свидетельствует то, что нынче на этих маршрутах даже в условиях противовирусных ограничений успешно работают и другие компании. Так, на автовокзал "Саларьево" из Минска ежедневно прибывают по два автобуса "Скания" от альтернативных перевозчиков, еще один рейс осуществляется на автостанцию "Новоясеневская". К берегам Невы на автобусе можно доехать с помощью российского оператора перевозок - рейсы также осуществляются ежедневно.

Cообщение между Россией и Беларусью обретает былую стабильность

Общим для всех перевозчиков пока, к сожалению, остаются правила пересечения границы. В отличие от авиа- и железнодорожного сообщения, которым граждане Союзного государства могут воспользоваться без ограничений по гражданству, на автобусных маршрутах действуют правила пересечения границ РФ и Беларуси, установленные для автодорожных пунктов пропуска. Более подробную информацию можно получить у компетентных органов страны назначения.

Тем временем

Регулярное пассажирское авиасообщение между Беларусью и Россией в настоящее время осуществляют перевозчики обеих стран. Так, авиакомпания "Белавиа" по состоянию на конец мая летала в девять аэропортов РФ - Москву, (Домодедово и Жуковский), Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Новгород, Казань, Уфу, Ростов-на-Дону. "Уральские авиалинии" летают в Минск из московского аэропорта Жуковский, "Аэрофлот" - из Шереметьево, Utair - из Внуково. Кроме того, на встрече президентов РФ и Беларуси в Сочи в конце мая достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города. Что касается железнодорожного сообщения, то БЖД и РЖД продолжают работы по его возобновлению. Помимо возобновления движения ряда поездов из доковидного расписания в конце апреля запущено дневное скоростное международное пассажирское сообщение по маршруту Минск - Москва с использованием составов "Ласточка" в комплектации "Премиум".