"Аэрофлот" и S7 получили необходимые разрешения для полетов в Германию

Немецкие авиационные власти дали разрешение авиакомпаниям "Аэрофлот" и S7 на выполнение полетов между Россией и Германией.

"Все нормально, все разрешили", - подтвердил ТАСС в кулуарах ПМЭФ гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов. По его словам, речь идет о разрешении примерно на 28 рейсов в неделю на полеты в летнем расписании.

Представители S7 также указали в беседе с РИА Новости, что авиакомпания получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, и что "перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке".

Напомним, что ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил о решении вопроса с разрешениями на рейсы между Россией и Германией.